Певец Сергей Жуков приедет в Екатеринбург на премьеру фильма «Руки Вверх!». Вместе с ним 6 октября картину представит актер Влад Прохоров, который сыграл музыканта в молодости, рассказали URA.RU в «Централ Партнершип».
«От робких песен о любви и попыток попасть на радио до переполненных стадионов и бешеной популярности: новый музыкальный блокбастер погрузит зрителя в личные переживания Сергея Жукова и расскажет историю создания любимых хитов, объединяющих поколения», — сказано в анонсе. Презентация фильма на Урале пройдет 6 октября в «Синема Парк Алатырь» в 18:40.
Сюжет фильма охватывает всю жизнь певца — с детства в Димитровграде по сегодняшний день. Роль главного героя в разных возрастах исполнили: Энджел Жуков — в детстве, Влад Прохоров — в молодости, в наши дни — сам Сергей Жуков. В картине снялся один из основателей группы — Алексей Потехин, а также Леонид Ярмольник, Валентина Ляпина, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров и другие. Съемки прошли в Самаре, Сочи, Москве и родине Сергея Жукова — в Димитровграде. В большой прокат «Руки Вверх!» выйдет 10 октября.
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