Сергей Жуков едет в Екатеринбург на премьеру фильма «Руки Вверх!». Видео

11 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

В фильме Сергей Жуков выступил в качестве актера, продюсера, композитора и соавтора сценария Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Сергей Жуков приедет в Екатеринбург на премьеру фильма «Руки Вверх!». Вместе с ним 6 октября картину представит актер Влад Прохоров, который сыграл музыканта в молодости, рассказали URA.RU в «Централ Партнершип». «От робких песен о любви и попыток попасть на радио до переполненных стадионов и бешеной популярности: новый музыкальный блокбастер погрузит зрителя в личные переживания Сергея Жукова и расскажет историю создания любимых хитов, объединяющих поколения», — сказано в анонсе. Презентация фильма на Урале пройдет 6 октября в «Синема Парк Алатырь» в 18:40. Сюжет фильма охватывает всю жизнь певца — с детства в Димитровграде по сегодняшний день. Роль главного героя в разных возрастах исполнили: Энджел Жуков — в детстве, Влад Прохоров — в молодости, в наши дни — сам Сергей Жуков. В картине снялся один из основателей группы — Алексей Потехин, а также Леонид Ярмольник, Валентина Ляпина, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров и другие. Съемки прошли в Самаре, Сочи, Москве и родине Сергея Жукова — в Димитровграде. В большой прокат «Руки Вверх!» выйдет 10 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Сергей Жуков приедет в Екатеринбург на премьеру фильма «Руки Вверх!». Вместе с ним 6 октября картину представит актер Влад Прохоров, который сыграл музыканта в молодости, рассказали URA.RU в «Централ Партнершип». «От робких песен о любви и попыток попасть на радио до переполненных стадионов и бешеной популярности: новый музыкальный блокбастер погрузит зрителя в личные переживания Сергея Жукова и расскажет историю создания любимых хитов, объединяющих поколения», — сказано в анонсе. Презентация фильма на Урале пройдет 6 октября в «Синема Парк Алатырь» в 18:40. Сюжет фильма охватывает всю жизнь певца — с детства в Димитровграде по сегодняшний день. Роль главного героя в разных возрастах исполнили: Энджел Жуков — в детстве, Влад Прохоров — в молодости, в наши дни — сам Сергей Жуков. В картине снялся один из основателей группы — Алексей Потехин, а также Леонид Ярмольник, Валентина Ляпина, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров и другие. Съемки прошли в Самаре, Сочи, Москве и родине Сергея Жукова — в Димитровграде. В большой прокат «Руки Вверх!» выйдет 10 октября.