Власти Екатеринбурга дадут студентам УрФУ новые автобусы после бунта

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Пятьдесят шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, пассажир, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, остановка оперный театр
С начала учебного года студентам УрФУ было трудно добираться до общежитий Фото:

Студентам УрФУ, проживающим в общежитиях микрорайона Новокольцовский Екатеринбурга, с октября 2024 года будет еще проще ездить на занятия. До 30 сентября на 56-м маршруте добавят еще четыре автобуса, их, таким образом, станет 18. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.

«После начала нового учебного года на линию вывели 12-14 автобусов. До 30 сентября увеличим до 18», — поделился мэр. Его слова приводит E1.ru. Орлов добавил, что сейчас в Новокольцовском действует четыре вида транспорта. Студенты чаще всего пользуются именно маршрутом №56, до 2 сентября на этой линии было семь-восемь автобусов.

В начале сентября студенты написали Оролову письмо с просьбой усилить 56-1 маршрут, так как из-за того, что на линию выходит мало машин, ездить в вуз приходилось в больших давках. На жалобы реагировала прокуратура.

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Студентам УрФУ, проживающим в общежитиях микрорайона Новокольцовский Екатеринбурга, с октября 2024 года будет еще проще ездить на занятия. До 30 сентября на 56-м маршруте добавят еще четыре автобуса, их, таким образом, станет 18. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. «После начала нового учебного года на линию вывели 12-14 автобусов. До 30 сентября увеличим до 18», — поделился мэр. Его слова приводит E1.ru. Орлов добавил, что сейчас в Новокольцовском действует четыре вида транспорта. Студенты чаще всего пользуются именно маршрутом №56, до 2 сентября на этой линии было семь-восемь автобусов. В начале сентября студенты написали Оролову письмо с просьбой усилить 56-1 маршрут, так как из-за того, что на линию выходит мало машин, ездить в вуз приходилось в больших давках. На жалобы реагировала прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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