Власти Екатеринбурга дадут студентам УрФУ новые автобусы после бунта

18 сентября 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

С начала учебного года студентам УрФУ было трудно добираться до общежитий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студентам УрФУ, проживающим в общежитиях микрорайона Новокольцовский Екатеринбурга, с октября 2024 года будет еще проще ездить на занятия. До 30 сентября на 56-м маршруте добавят еще четыре автобуса, их, таким образом, станет 18. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. «После начала нового учебного года на линию вывели 12-14 автобусов. До 30 сентября увеличим до 18», — поделился мэр. Его слова приводит E1.ru. Орлов добавил, что сейчас в Новокольцовском действует четыре вида транспорта. Студенты чаще всего пользуются именно маршрутом №56, до 2 сентября на этой линии было семь-восемь автобусов. В начале сентября студенты написали Оролову письмо с просьбой усилить 56-1 маршрут, так как из-за того, что на линию выходит мало машин, ездить в вуз приходилось в больших давках. На жалобы реагировала прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентам УрФУ, проживающим в общежитиях микрорайона Новокольцовский Екатеринбурга, с октября 2024 года будет еще проще ездить на занятия. До 30 сентября на 56-м маршруте добавят еще четыре автобуса, их, таким образом, станет 18. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. «После начала нового учебного года на линию вывели 12-14 автобусов. До 30 сентября увеличим до 18», — поделился мэр. Его слова приводит E1.ru. Орлов добавил, что сейчас в Новокольцовском действует четыре вида транспорта. Студенты чаще всего пользуются именно маршрутом №56, до 2 сентября на этой линии было семь-восемь автобусов. В начале сентября студенты написали Оролову письмо с просьбой усилить 56-1 маршрут, так как из-за того, что на линию выходит мало машин, ездить в вуз приходилось в больших давках. На жалобы реагировала прокуратура.