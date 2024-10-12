Свердловские хирурги вскрыли ребенка и зашили обратно, не удалив опухоль

13 октября 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Медики приостановили операцию из-за высокого давления у ребенка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девятилетний Макар Ильюшенков из Нижнего Тагила катался на трюковых самокатах и велосипедах, но был вынужден отказаться от своего хобби из-за недомоганий. Позднее врачи установили, что у ребенка редкий вид опухоли — феохромоцитома. Во время операции в Екатеринбурге давление Макара неожиданно возросло до критических значений, медики срочно прервали процедуру. История юного уральца, которого спасут московские специалисты, — в материале URA.RU. У Макара было обычное детство: школа, игры с друзьями после уроков, экстремальный спорт. «Мой сын катался в скейт-парках на трюковых самокатах и велосипедах. Он никогда не жаловался на здоровье и всегда был веселым и жизнерадостным», — рассказывает мама мальчика Анастасия (далее в тексте — ее цитаты). Врачам удалось поставить диагноз ребенку после МРТ с контрастом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Со временем мальчик столкнулся с острой болью в голове и животе, которая сопровождалась высоким давлением. Макара госпитализировали в неврологическое отделение больницы в Тагиле. Но пребывание там результата не дало. «Врачи поставили диагноз — вегетососудистая дистония, и уже через неделю Макара выписали из стационара, но состояние не улучшилось». Родители Макара столкнулись с трудностями в поиске эффективного лечения. Педиатр по месту жительства помочь не могла, указывая на отсутствие необходимых исследований, отпуска специалистов и длительное ожидание записи. Макару становилось все хуже, Анастасия повела его на платные консультации, пришлось брать кредиты под высокий процент, ведь больших денег у семьи нет. «Макар угасал на глазах: появились задержки мочеиспускания, тахикардия, одышка, усталость. В поликлинике назначали антибиотики и гормоны, однако они не помогали. Когда мы просили направление в областную больницу, нам отвечали, что там нет свободных мест». Макар сейчас ожидает операцию в Москве Фото: фонд «Добрый дом» Маме Макара посоветовали обратиться напрямую в екатеринбургскую больницу по электронной почте, это сработало — мальчика приняли на полное обследование в неврологическое отделение. Там и у него и выявили злокачественную опухоль под почкой — забрюшинную феохромоцитому. «Она вызвала гипертонические кризы и другие проблемы у Макара. В онкологическом отделении, куда его перевели, решили провести операцию без предварительной нормализации давления. В процессе оно внезапно подскочило с 160 до 230, из-за чего хирург не стал удалять опухоль». После этого ребенку дали направление в Москву, где сейчас специалисты готовят мальчика к операции. Фонд «Добрый дом» поддерживает семью Ильюшенковых в это непростое для них время. «Мы рады, что Макар в руках профессионалов, и очень надеемся, что лечение будет успешным. Положение семьи стало крайне тяжелым из-за накопившихся за время болезни сына долгов. Очень надеемся, что проживание в „Добром доме“ — хорошая поддержка для семьи, и ее дела постепенно поправятся, как и здоровье Макара», — заявили URA.RU в благотворительной организации. В фонде помогают семьям, пока дети проходят лечение в столице (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU «Добрый дом» реализует программу, в рамках которой функционирует первая в стране бесплатная «Социальная гостиница для онкобольных детей „Добрый дом“», оказывающая помощь пациентам со всей России. Проект осуществляется при поддержке государственных органов, но финансируется за счет благотворительных взносов. Помочь Макару Ильюшенкову можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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БИК БАНКА: 044525225;

к./счет: 30101810400000000225;

ОГРН: 1197700016139;

ИНН: 7724492180;

КПП: 772701001;

Расчетный счет № 40701810238000003482. На сайте URA.RU регулярно выходят материалы, посвященные теме благотворительности и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Например, маленькой екатеринбурженке Соне Рожиной, у которой при рождении обнаружили синдром Гурлера, неравнодушные россияне отправили на лечение ребенка 8 миллионов рублей. Агентство благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о героях наших публикаций. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятилетний Макар Ильюшенков из Нижнего Тагила катался на трюковых самокатах и велосипедах, но был вынужден отказаться от своего хобби из-за недомоганий. Позднее врачи установили, что у ребенка редкий вид опухоли — феохромоцитома. Во время операции в Екатеринбурге давление Макара неожиданно возросло до критических значений, медики срочно прервали процедуру. История юного уральца, которого спасут московские специалисты, — в материале URA.RU. У Макара было обычное детство: школа, игры с друзьями после уроков, экстремальный спорт. «Мой сын катался в скейт-парках на трюковых самокатах и велосипедах. Он никогда не жаловался на здоровье и всегда был веселым и жизнерадостным», — рассказывает мама мальчика Анастасия (далее в тексте — ее цитаты). Со временем мальчик столкнулся с острой болью в голове и животе, которая сопровождалась высоким давлением. Макара госпитализировали в неврологическое отделение больницы в Тагиле. Но пребывание там результата не дало. «Врачи поставили диагноз — вегетососудистая дистония, и уже через неделю Макара выписали из стационара, но состояние не улучшилось». Родители Макара столкнулись с трудностями в поиске эффективного лечения. Педиатр по месту жительства помочь не могла, указывая на отсутствие необходимых исследований, отпуска специалистов и длительное ожидание записи. Макару становилось все хуже, Анастасия повела его на платные консультации, пришлось брать кредиты под высокий процент, ведь больших денег у семьи нет. «Макар угасал на глазах: появились задержки мочеиспускания, тахикардия, одышка, усталость. В поликлинике назначали антибиотики и гормоны, однако они не помогали. Когда мы просили направление в областную больницу, нам отвечали, что там нет свободных мест». Маме Макара посоветовали обратиться напрямую в екатеринбургскую больницу по электронной почте, это сработало — мальчика приняли на полное обследование в неврологическое отделение. Там и у него и выявили злокачественную опухоль под почкой — забрюшинную феохромоцитому. «Она вызвала гипертонические кризы и другие проблемы у Макара. В онкологическом отделении, куда его перевели, решили провести операцию без предварительной нормализации давления. В процессе оно внезапно подскочило с 160 до 230, из-за чего хирург не стал удалять опухоль». После этого ребенку дали направление в Москву, где сейчас специалисты готовят мальчика к операции. Фонд «Добрый дом» поддерживает семью Ильюшенковых в это непростое для них время. «Мы рады, что Макар в руках профессионалов, и очень надеемся, что лечение будет успешным. Положение семьи стало крайне тяжелым из-за накопившихся за время болезни сына долгов. Очень надеемся, что проживание в „Добром доме“ — хорошая поддержка для семьи, и ее дела постепенно поправятся, как и здоровье Макара», — заявили URA.RU в благотворительной организации. «Добрый дом» реализует программу, в рамках которой функционирует первая в стране бесплатная «Социальная гостиница для онкобольных детей „Добрый дом“», оказывающая помощь пациентам со всей России. Проект осуществляется при поддержке государственных органов, но финансируется за счет благотворительных взносов. Помочь Макару Ильюшенкову можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно по следующим реквизитам: Благотворительный фонд помощи детям и их семьям «Добрый дом» (БФ «Добрый дом») На сайте URA.RU регулярно выходят материалы, посвященные теме благотворительности и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Например, маленькой екатеринбурженке Соне Рожиной, у которой при рождении обнаружили синдром Гурлера, неравнодушные россияне отправили на лечение ребенка 8 миллионов рублей. Агентство благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о героях наших публикаций. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.