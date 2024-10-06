06 октября 2024
05 октября 2024

В центре Чайковского вырос кабачок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кабачок.stock
На газоне вырос кабачок Фото:

В центре Чаайковского (Пермский край) вырос кабачок. Фото выросшего овоща опубликовали местные жители в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой кабачок растет и зреет в центре города», — написал автор поста. Судя по фото, он вырос в районе ул. Ленина между Чаковским городским судом и аллеей славы.

Пользователи соцсети отметили, что это не единичный случай. По словам Марины Санниковой еще в двух местах в Чайковском посреди улицы растут кабачки.

Сам по себе вырос кабачок посреди города
Сам по себе вырос кабачок посреди города
Скорее всего его кто-то срежет и приготовит
Скорее всего его кто-то срежет и приготовит

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В центре Чаайковского (Пермский край) вырос кабачок. Фото выросшего овоща опубликовали местные жители в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». «Вот такой кабачок растет и зреет в центре города», — написал автор поста. Судя по фото, он вырос в районе ул. Ленина между Чаковским городским судом и аллеей славы. Пользователи соцсети отметили, что это не единичный случай. По словам Марины Санниковой еще в двух местах в Чайковском посреди улицы растут кабачки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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