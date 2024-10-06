На газоне вырос кабачок
В центре Чаайковского (Пермский край) вырос кабачок. Фото выросшего овоща опубликовали местные жители в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такой кабачок растет и зреет в центре города», — написал автор поста. Судя по фото, он вырос в районе ул. Ленина между Чаковским городским судом и аллеей славы.
Пользователи соцсети отметили, что это не единичный случай. По словам Марины Санниковой еще в двух местах в Чайковском посреди улицы растут кабачки.
Сам по себе вырос кабачок посреди города
Скорее всего его кто-то срежет и приготовит
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