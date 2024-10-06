На газоне вырос кабачок Фото: Jamain/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

В центре Чаайковского (Пермский край) вырос кабачок. Фото выросшего овоща опубликовали местные жители в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой кабачок растет и зреет в центре города», — написал автор поста. Судя по фото, он вырос в районе ул. Ленина между Чаковским городским судом и аллеей славы.

Пользователи соцсети отметили, что это не единичный случай. По словам Марины Санниковой еще в двух местах в Чайковском посреди улицы растут кабачки.

Сам по себе вырос кабачок посреди города паблик «Подслушано Чайковский», vk.com

Скорее всего его кто-то срежет и приготовит паблик «Подслушано Чайковский», vk.com