Названа неожиданная причина резкого удорожания меда в Екатеринбурге

Рост цен на мед в Екатеринбурге связывают с массовой гибелью пчел на частных пасеках после обработок полей пестицидами. Об этом URA.RU рассказала владелица эко-комплекса «Уральская пчелка» Татьяна Каркачева.
«Возможно, у тех производителей меда, кто повышает цены, много пчел погибло из-за обработки полей, как правило, это частники, так как крестьянско-фермерские хозяйства ведут учет ульев, меда и пчел. Министерство сельского хозяйства собирает информацию о том, сколько меда собрано, сколько пчел выжило и умерло. В таких хозяйствах, как правило, пчелы не умирают массово и внезапно», — поделилась Каркачева.
Она также пояснила, что хозяйства, которые расположены рядом с полями, то есть, чужими сельскохозяйственными угодьями, обычно договариваются о том, в какой период поля будут обрабатываться пестицидами и будут ли вообще. Поскольку из-за гибели пчел владельцы крестьянско-фермерских хозяйств могут запросить компенсацию с аграриев. В случае с пасечниками-частниками, такие жесткие ограничения и учет применяются редко.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге за месяц на 40% выросла стоимость цветочного меда с травами. Горный мед подорожал на 25%, а цены на луговой мед не изменились.
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