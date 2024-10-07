Названа неожиданная причина резкого удорожания меда в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выросли цены на мед из-за гибели пчел

07 октября 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Крестьянско-фермерские хозяйства ведут постоянный учет пчел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост цен на мед в Екатеринбурге связывают с массовой гибелью пчел на частных пасеках после обработок полей пестицидами. Об этом URA.RU рассказала владелица эко-комплекса «Уральская пчелка» Татьяна Каркачева. «Возможно, у тех производителей меда, кто повышает цены, много пчел погибло из-за обработки полей, как правило, это частники, так как крестьянско-фермерские хозяйства ведут учет ульев, меда и пчел. Министерство сельского хозяйства собирает информацию о том, сколько меда собрано, сколько пчел выжило и умерло. В таких хозяйствах, как правило, пчелы не умирают массово и внезапно», — поделилась Каркачева. Она также пояснила, что хозяйства, которые расположены рядом с полями, то есть, чужими сельскохозяйственными угодьями, обычно договариваются о том, в какой период поля будут обрабатываться пестицидами и будут ли вообще. Поскольку из-за гибели пчел владельцы крестьянско-фермерских хозяйств могут запросить компенсацию с аграриев. В случае с пасечниками-частниками, такие жесткие ограничения и учет применяются редко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге за месяц на 40% выросла стоимость цветочного меда с травами. Горный мед подорожал на 25%, а цены на луговой мед не изменились. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рост цен на мед в Екатеринбурге связывают с массовой гибелью пчел на частных пасеках после обработок полей пестицидами. Об этом URA.RU рассказала владелица эко-комплекса «Уральская пчелка» Татьяна Каркачева. «Возможно, у тех производителей меда, кто повышает цены, много пчел погибло из-за обработки полей, как правило, это частники, так как крестьянско-фермерские хозяйства ведут учет ульев, меда и пчел. Министерство сельского хозяйства собирает информацию о том, сколько меда собрано, сколько пчел выжило и умерло. В таких хозяйствах, как правило, пчелы не умирают массово и внезапно», — поделилась Каркачева. Она также пояснила, что хозяйства, которые расположены рядом с полями, то есть, чужими сельскохозяйственными угодьями, обычно договариваются о том, в какой период поля будут обрабатываться пестицидами и будут ли вообще. Поскольку из-за гибели пчел владельцы крестьянско-фермерских хозяйств могут запросить компенсацию с аграриев. В случае с пасечниками-частниками, такие жесткие ограничения и учет применяются редко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге за месяц на 40% выросла стоимость цветочного меда с травами. Горный мед подорожал на 25%, а цены на луговой мед не изменились.