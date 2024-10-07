Названа неожиданная причина резкого удорожания меда в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выросли цены на мед из-за гибели пчел
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Сельское хозяйство. Григорьевские фруктовые сады. Челябинская область, пчелы, улей, мед, садоводство, сельское хозяйство, пасека, григорьевские сады, агротехнологии
Крестьянско-фермерские хозяйства ведут постоянный учет пчел Фото:

Рост цен на мед в Екатеринбурге связывают с массовой гибелью пчел на частных пасеках после обработок полей пестицидами. Об этом URA.RU рассказала владелица эко-комплекса «Уральская пчелка» Татьяна Каркачева.

«Возможно, у тех производителей меда, кто повышает цены, много пчел погибло из-за обработки полей, как правило, это частники, так как крестьянско-фермерские хозяйства ведут учет ульев, меда и пчел. Министерство сельского хозяйства собирает информацию о том, сколько меда собрано, сколько пчел выжило и умерло. В таких хозяйствах, как правило, пчелы не умирают массово и внезапно», — поделилась Каркачева.

Она также пояснила, что хозяйства, которые расположены рядом с полями, то есть, чужими сельскохозяйственными угодьями, обычно договариваются о том, в какой период поля будут обрабатываться пестицидами и будут ли вообще. Поскольку из-за гибели пчел владельцы крестьянско-фермерских хозяйств могут запросить компенсацию с аграриев. В случае с пасечниками-частниками, такие жесткие ограничения и учет применяются редко.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге за месяц на 40% выросла стоимость цветочного меда с травами. Горный мед подорожал на 25%, а цены на луговой мед не изменились.

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Рост цен на мед в Екатеринбурге связывают с массовой гибелью пчел на частных пасеках после обработок полей пестицидами. Об этом URA.RU рассказала владелица эко-комплекса «Уральская пчелка» Татьяна Каркачева. «Возможно, у тех производителей меда, кто повышает цены, много пчел погибло из-за обработки полей, как правило, это частники, так как крестьянско-фермерские хозяйства ведут учет ульев, меда и пчел. Министерство сельского хозяйства собирает информацию о том, сколько меда собрано, сколько пчел выжило и умерло. В таких хозяйствах, как правило, пчелы не умирают массово и внезапно», — поделилась Каркачева. Она также пояснила, что хозяйства, которые расположены рядом с полями, то есть, чужими сельскохозяйственными угодьями, обычно договариваются о том, в какой период поля будут обрабатываться пестицидами и будут ли вообще. Поскольку из-за гибели пчел владельцы крестьянско-фермерских хозяйств могут запросить компенсацию с аграриев. В случае с пасечниками-частниками, такие жесткие ограничения и учет применяются редко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге за месяц на 40% выросла стоимость цветочного меда с травами. Горный мед подорожал на 25%, а цены на луговой мед не изменились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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