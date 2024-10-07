Студент челябинского медколледжа стал участником шоу «СуперНиндзя». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Григорьев должен пройти всю трассу «СуперНиндзя» (фото из архива) Фото:

Студент Уральского медицинского колледжа в Челябинске Александр Григорьев стал участником шоу телеканала СТС «СуперНиндзя». Об этом URA.RU сообщили 7 октября в пресс-службе учебного заведения.

«Участие в шоу для Александра — это возможность проявить свои физические способности на международном уровне и проверить себя в условиях серьезной конкуренции. Для него это не просто новый вызов, но и способ продемонстрировать, что медицинская профессия и активный спортивный образ жизни могут идти рука об руку», — сообщили URA.RU в пресс-службе колледжа.

Там отметили, что Александр занимается спортом с детства. Он имеет звание КМС в четырех видах единоборств и пауэрлифтинге. На участие в шоу его вдохновил пациент. Студент подал заявку, получил приглашение на отборочные соревнования, прошел все испытания и принял участие в съемках.

Александр Григорьев принял участие в шоу «СуперНиндзя»
Александр Григорьев принял участие в шоу «СуперНиндзя»
Фото:

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Студент Уральского медицинского колледжа в Челябинске Александр Григорьев стал участником шоу телеканала СТС «СуперНиндзя». Об этом URA.RU сообщили 7 октября в пресс-службе учебного заведения. «Участие в шоу для Александра — это возможность проявить свои физические способности на международном уровне и проверить себя в условиях серьезной конкуренции. Для него это не просто новый вызов, но и способ продемонстрировать, что медицинская профессия и активный спортивный образ жизни могут идти рука об руку», — сообщили URA.RU в пресс-службе колледжа. Там отметили, что Александр занимается спортом с детства. Он имеет звание КМС в четырех видах единоборств и пауэрлифтинге. На участие в шоу его вдохновил пациент. Студент подал заявку, получил приглашение на отборочные соревнования, прошел все испытания и принял участие в съемках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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