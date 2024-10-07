Студент Уральского медицинского колледжа в Челябинске Александр Григорьев стал участником шоу телеканала СТС «СуперНиндзя». Об этом URA.RU сообщили 7 октября в пресс-службе учебного заведения.
«Участие в шоу для Александра — это возможность проявить свои физические способности на международном уровне и проверить себя в условиях серьезной конкуренции. Для него это не просто новый вызов, но и способ продемонстрировать, что медицинская профессия и активный спортивный образ жизни могут идти рука об руку», — сообщили URA.RU в пресс-службе колледжа.
Там отметили, что Александр занимается спортом с детства. Он имеет звание КМС в четырех видах единоборств и пауэрлифтинге. На участие в шоу его вдохновил пациент. Студент подал заявку, получил приглашение на отборочные соревнования, прошел все испытания и принял участие в съемках.
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