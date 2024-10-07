Студент челябинского медколледжа стал участником шоу «СуперНиндзя». Фото

07 октября 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Александр Григорьев должен пройти всю трассу «СуперНиндзя» (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Студент Уральского медицинского колледжа в Челябинске Александр Григорьев стал участником шоу телеканала СТС «СуперНиндзя». Об этом URA.RU сообщили 7 октября в пресс-службе учебного заведения. «Участие в шоу для Александра — это возможность проявить свои физические способности на международном уровне и проверить себя в условиях серьезной конкуренции. Для него это не просто новый вызов, но и способ продемонстрировать, что медицинская профессия и активный спортивный образ жизни могут идти рука об руку», — сообщили URA.RU в пресс-службе колледжа. Там отметили, что Александр занимается спортом с детства. Он имеет звание КМС в четырех видах единоборств и пауэрлифтинге. На участие в шоу его вдохновил пациент. Студент подал заявку, получил приглашение на отборочные соревнования, прошел все испытания и принял участие в съемках. Александр Григорьев принял участие в шоу «СуперНиндзя» Пресс-служба Уральского медицинского колледжа Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студент Уральского медицинского колледжа в Челябинске Александр Григорьев стал участником шоу телеканала СТС «СуперНиндзя». Об этом URA.RU сообщили 7 октября в пресс-службе учебного заведения. «Участие в шоу для Александра — это возможность проявить свои физические способности на международном уровне и проверить себя в условиях серьезной конкуренции. Для него это не просто новый вызов, но и способ продемонстрировать, что медицинская профессия и активный спортивный образ жизни могут идти рука об руку», — сообщили URA.RU в пресс-службе колледжа. Там отметили, что Александр занимается спортом с детства. Он имеет звание КМС в четырех видах единоборств и пауэрлифтинге. На участие в шоу его вдохновил пациент. Студент подал заявку, получил приглашение на отборочные соревнования, прошел все испытания и принял участие в съемках.