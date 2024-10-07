Общество Зампрокурора Копейска Синдянкина выиграла забег в пользу детей с онкологией. Фото Зампрокурора Копейска Синдянкина выиграла забег в пользу детей онкологией 08 октября 2024 в 10:40 Размер текста - 17 + Жанна Синдянкина начала бегать, чтобы сбросить вес после рождения ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель прокурора Копейска (Челябинская область) Жанна Синдянкина заняла первое место в благотворительном забеге в пользу онкобольных детей. Об этом Синдянкина сообщила URA.RU. «Случайно увидела информацию в интернете о благотворительном забеге „С Искоркой в сердце“ в помощь онкобольным детям. Максимальная дистанция была три километра. Для меня цель была — просто принять участие в таком добром деле. Но случайно еще и получилось, что заняла первое место в старшей возрастной категории», — сообщила Синдянкина. Благотворительный забег «С Искоркой в сердце» прошел в Челябинске на стадионе имени Елесиной в честь 35-летия общественного движения «Искорка Фонд». Собранные средства пойдут на поддержку детей, страдающих онкологией. Синдянкина начала заниматься бегом, набрав вес после рождения ребенка. Она добилась серьезных успехов, выиграв ряд ведомственных соревнований по легкой атлетике. В Челябинской области ее по аналогии с экс-главой надзорного ведомства Крыма Натальей Поклонской называют «няшкой-прокурором». Зампрокурора Копейска пришла к финишу первой на дистанции 3000 метров Фото: Жанна Синдянкина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель прокурора Копейска (Челябинская область) Жанна Синдянкина заняла первое место в благотворительном забеге в пользу онкобольных детей. Об этом Синдянкина сообщила URA.RU. «Случайно увидела информацию в интернете о благотворительном забеге „С Искоркой в сердце“ в помощь онкобольным детям. Максимальная дистанция была три километра. Для меня цель была — просто принять участие в таком добром деле. Но случайно еще и получилось, что заняла первое место в старшей возрастной категории», — сообщила Синдянкина. Благотворительный забег «С Искоркой в сердце» прошел в Челябинске на стадионе имени Елесиной в честь 35-летия общественного движения «Искорка Фонд». Собранные средства пойдут на поддержку детей, страдающих онкологией. Синдянкина начала заниматься бегом, набрав вес после рождения ребенка. Она добилась серьезных успехов, выиграв ряд ведомственных соревнований по легкой атлетике. В Челябинской области ее по аналогии с экс-главой надзорного ведомства Крыма Натальей Поклонской называют «няшкой-прокурором». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям