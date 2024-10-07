ФНС требует обанкротить компанию «Эталон» экс-владельцев ЧЭМК Антиповых

07 октября 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит требование налоговой 18 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Налоговики инициировали процесс банкротства АО «Компания Эталон», принадлежащего семье Антиповых и управляющего активами Группы ЧЭМК. В своем заявлении они требуют ввести процедуру наблюдения в компании и назначить арбитражного управляющего, сообщили URA.RU 7 октября в пресс-службе Арбитражного суда области. «ФНС России обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит ввести в отношении акционерного общества „Компания Эталон“ процедуру наблюдения, назначить арбитражного управляющего, включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере всего: 15 млн 239 тысяч 913 рублей 89 копеек. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 18 ноября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ранее в активы АО «Эталон» входили АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». По данным ЧЭМК за 2022 год, в его состав входили также морской порт во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд «Центральное» в ЯНАО и подразделение «Марганец Коми». С национализацией холдинга все его активы перешли в доход государства. Бывшие владельцы пытаются вернуть капитал через суды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налоговики инициировали процесс банкротства АО «Компания Эталон», принадлежащего семье Антиповых и управляющего активами Группы ЧЭМК. В своем заявлении они требуют ввести процедуру наблюдения в компании и назначить арбитражного управляющего, сообщили URA.RU 7 октября в пресс-службе Арбитражного суда области. «ФНС России обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит ввести в отношении акционерного общества „Компания Эталон“ процедуру наблюдения, назначить арбитражного управляющего, включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере всего: 15 млн 239 тысяч 913 рублей 89 копеек. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 18 ноября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Ранее в активы АО «Эталон» входили АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». По данным ЧЭМК за 2022 год, в его состав входили также морской порт во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд «Центральное» в ЯНАО и подразделение «Марганец Коми». С национализацией холдинга все его активы перешли в доход государства. Бывшие владельцы пытаются вернуть капитал через суды.