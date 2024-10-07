Подачу воды в челябинском Озерске задерживают из-за затянувшегося ремонта

08 октября 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

В Озерске Челябинской области устраняют аварию, из-за которой город лишился воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На насосно-фильтровальной станции в Озерске Челябинской области продолжаются восстановительные работы. Их обещали завершить 7 октября до 23:30, но ремонт продлится еще несколько часов из-за возникших сложностей. Об этом 7 октября заявил глава города Сергей Гергенрейдер. «При проведении ремонта выявлены новые трудности. Вызвали все бригады. Завершить работы намерены в ближайшие 3-4 часа», — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале. Гергенрейдер обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие. Он пообещал держать горожан в курсе событий и при необходимости повторно выехать на место аварии. В Озерске 7 октября отключили холодное водоснабжение из-за поломки на заборной задвижке одного из насосов. Сотруднику, по вине которого произошло ЧП, объявили выговор и намерены лишить годовой премии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На насосно-фильтровальной станции в Озерске Челябинской области продолжаются восстановительные работы. Их обещали завершить 7 октября до 23:30, но ремонт продлится еще несколько часов из-за возникших сложностей. Об этом 7 октября заявил глава города Сергей Гергенрейдер. «При проведении ремонта выявлены новые трудности. Вызвали все бригады. Завершить работы намерены в ближайшие 3-4 часа», — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале. Гергенрейдер обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие. Он пообещал держать горожан в курсе событий и при необходимости повторно выехать на место аварии. В Озерске 7 октября отключили холодное водоснабжение из-за поломки на заборной задвижке одного из насосов. Сотруднику, по вине которого произошло ЧП, объявили выговор и намерены лишить годовой премии.