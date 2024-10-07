Подачу воды в челябинском Озерске задерживают из-за затянувшегося ремонта

На насосно-фильтровальной станции в Озерске Челябинской области продолжаются восстановительные работы. Их обещали завершить 7 октября до 23:30, но ремонт продлится еще несколько часов из-за возникших сложностей. Об этом 7 октября заявил глава города Сергей Гергенрейдер.
«При проведении ремонта выявлены новые трудности. Вызвали все бригады. Завершить работы намерены в ближайшие 3-4 часа», — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале.
Гергенрейдер обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие. Он пообещал держать горожан в курсе событий и при необходимости повторно выехать на место аварии.
В Озерске 7 октября отключили холодное водоснабжение из-за поломки на заборной задвижке одного из насосов. Сотруднику, по вине которого произошло ЧП, объявили выговор и намерены лишить годовой премии.
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