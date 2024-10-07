07 октября 2024

Подачу воды в челябинском Озерске задерживают из-за затянувшегося ремонта

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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, кран, кошка, вода, водопровод, кот
В Озерске Челябинской области устраняют аварию, из-за которой город лишился воды Фото:

На насосно-фильтровальной станции в Озерске Челябинской области продолжаются восстановительные работы. Их обещали завершить 7 октября до 23:30, но ремонт продлится еще несколько часов из-за возникших сложностей. Об этом 7 октября заявил глава города Сергей Гергенрейдер.

«При проведении ремонта выявлены новые трудности. Вызвали все бригады. Завершить работы намерены в ближайшие 3-4 часа», — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале.

Гергенрейдер обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие. Он пообещал держать горожан в курсе событий и при необходимости повторно выехать на место аварии.

В Озерске 7 октября отключили холодное водоснабжение из-за поломки на заборной задвижке одного из насосов. Сотруднику, по вине которого произошло ЧП, объявили выговор и намерены лишить годовой премии.

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На насосно-фильтровальной станции в Озерске Челябинской области продолжаются восстановительные работы. Их обещали завершить 7 октября до 23:30, но ремонт продлится еще несколько часов из-за возникших сложностей. Об этом 7 октября заявил глава города Сергей Гергенрейдер. «При проведении ремонта выявлены новые трудности. Вызвали все бригады. Завершить работы намерены в ближайшие 3-4 часа», — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале. Гергенрейдер обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие. Он пообещал держать горожан в курсе событий и при необходимости повторно выехать на место аварии. В Озерске 7 октября отключили холодное водоснабжение из-за поломки на заборной задвижке одного из насосов. Сотруднику, по вине которого произошло ЧП, объявили выговор и намерены лишить годовой премии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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