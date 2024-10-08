Компания «Витпроект» из Челябинска будет разрабатывать проект строительства четырехполосной дороги с открытой парковкой на 50 мест по улице Зорге в Кургане. Об этом сообщается в аукционной документации, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Создание проектно-сметной документации для реконструкции участка автомобильной дороги вдоль улицы Рихарда Зорге на участке от Свердлова до Пушкина.. Победитель аукциона: ООО „Витпроект“ из Челябинска. Стоимость контракта: 6 774 441 рубль», — указано в информации о заключении контракта. Подрядчик должен будет разработать проект до 25 ноября 2025 года.
Паркинг планируют расположить на участке, на котором в разные годы планировали возвести высотку, торговый центр и здание правительства. Долгие годы на пустыре размещались передвижные цирки и зоопарк. В прошлом году власти забрали земельный участок у местного застройщика в рамках реконструкции дороги, предусмотренной генпланом города. Между бизнесменом и чиновниками идут суды.
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