Челябинская фирма сделает проект новой четырехполосной дороги в центре Кургана. Карта

Челябинская фирма сделает проект строительства дороги по улице Зорге в Кургане
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В Кургане планируют расширить дорогу по улице Зорге
В Кургане планируют расширить дорогу по улице Зорге Фото:

Компания «Витпроект» из Челябинска будет разрабатывать проект строительства четырехполосной дороги с открытой парковкой на 50 мест по улице Зорге в Кургане. Об этом сообщается в аукционной документации, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. 

«Создание проектно-сметной документации для реконструкции участка автомобильной дороги вдоль улицы Рихарда Зорге на участке от Свердлова до Пушкина.. Победитель аукциона: ООО „Витпроект“ из Челябинска. Стоимость контракта: 6 774 441 рубль», — указано в информации о заключении контракта. Подрядчик должен будет разработать проект до 25 ноября 2025 года.

Паркинг планируют расположить на участке, на котором в разные годы планировали возвести высотку, торговый центр и здание правительства. Долгие годы на пустыре размещались передвижные цирки и зоопарк. В прошлом году власти забрали земельный участок у местного застройщика в рамках реконструкции дороги, предусмотренной генпланом города. Между бизнесменом и чиновниками идут суды. 

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Компания «Витпроект» из Челябинска будет разрабатывать проект строительства четырехполосной дороги с открытой парковкой на 50 мест по улице Зорге в Кургане. Об этом сообщается в аукционной документации, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU.  «Создание проектно-сметной документации для реконструкции участка автомобильной дороги вдоль улицы Рихарда Зорге на участке от Свердлова до Пушкина.. Победитель аукциона: ООО „Витпроект“ из Челябинска. Стоимость контракта: 6 774 441 рубль», — указано в информации о заключении контракта. Подрядчик должен будет разработать проект до 25 ноября 2025 года. Паркинг планируют расположить на участке, на котором в разные годы планировали возвести высотку, торговый центр и здание правительства. Долгие годы на пустыре размещались передвижные цирки и зоопарк. В прошлом году власти забрали земельный участок у местного застройщика в рамках реконструкции дороги, предусмотренной генпланом города. Между бизнесменом и чиновниками идут суды. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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