07 октября 2024

ФСБ в Челябинске разгромила нарко-ОПГ, участники банды получили сроки в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники преступной группировки получили наказание Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали межрегиональную ОПГ, специализирующуюся на торговле наркотиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, все ее участники получили от 10 до 12 лет колонии.

«Обвиняемые осуждены и приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 12 лет. Трое из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима, один — общего. Также троим назначен штраф в размере 250 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

ОПГ была ликвидирована в январе 2023 года. Всех ее участников задержали. При обысках силовики нашли 1,2 килограмма мефедрона, а также автомат Калашникова калибра 7,62 мм, кустарно переделанный в боевой из охолощенного оружия, а также боеприпасы к нему.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали межрегиональную ОПГ, специализирующуюся на торговле наркотиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, все ее участники получили от 10 до 12 лет колонии. «Обвиняемые осуждены и приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 12 лет. Трое из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима, один — общего. Также троим назначен штраф в размере 250 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. ОПГ была ликвидирована в январе 2023 года. Всех ее участников задержали. При обысках силовики нашли 1,2 килограмма мефедрона, а также автомат Калашникова калибра 7,62 мм, кустарно переделанный в боевой из охолощенного оружия, а также боеприпасы к нему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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