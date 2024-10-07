В Челябинском городе жители сами восстановили разрушенный после ливней мост

В Миассе Челябинской области активисты восстановили мост, связывающий один из районов города с озером Тургояк. Переправа была деформирована потоками воды во время летних дождей. Об этом рассказал депутат местного Собрания Александр Кулешов.
«Совместно подлатали мост. Большое спасибо всем участникам и благотворителям», — написал Александр Кулешов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Общественник поблагодарил тех, кто предоставил материалы и принял участие в ремонте конструкций.
Переправа пользуется популярностью у жителей поселка Тургояк. Через нее пролегает тропа здоровья, которая связывает район машгородка с озером. Кроме того, по мосту дети ходят в школу, а взрослые — на работу.
Как ранее сообщало URA.RU, переправа пострадала в результате обильных дождей. Тогда конструкцию буквально вывернуло потоком воды.
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