07 октября 2024

В Челябинском городе жители сами восстановили разрушенный после ливней мост

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Мост был закрыт из-за опасности дальнейшего разрушения (архивное фото) Фото:

В Миассе Челябинской области активисты восстановили мост, связывающий один из районов города с озером Тургояк. Переправа была деформирована потоками воды во время летних дождей. Об этом рассказал депутат местного Собрания Александр Кулешов.

«Совместно подлатали мост. Большое спасибо всем участникам и благотворителям», — написал Александр Кулешов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Общественник поблагодарил тех, кто предоставил материалы и принял участие в ремонте конструкций.

Переправа пользуется популярностью у жителей поселка Тургояк. Через нее пролегает тропа здоровья, которая связывает район машгородка с озером. Кроме того, по мосту дети ходят в школу, а взрослые — на работу.

Как ранее сообщало URA.RU, переправа пострадала в результате обильных дождей. Тогда конструкцию буквально вывернуло потоком воды.

Местные жители обустроили разрушенный после прихода большой воды мост
Местные жители обустроили разрушенный после прихода большой воды мост
Фото:

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В Миассе Челябинской области активисты восстановили мост, связывающий один из районов города с озером Тургояк. Переправа была деформирована потоками воды во время летних дождей. Об этом рассказал депутат местного Собрания Александр Кулешов. «Совместно подлатали мост. Большое спасибо всем участникам и благотворителям», — написал Александр Кулешов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Общественник поблагодарил тех, кто предоставил материалы и принял участие в ремонте конструкций. Переправа пользуется популярностью у жителей поселка Тургояк. Через нее пролегает тропа здоровья, которая связывает район машгородка с озером. Кроме того, по мосту дети ходят в школу, а взрослые — на работу. Как ранее сообщало URA.RU, переправа пострадала в результате обильных дождей. Тогда конструкцию буквально вывернуло потоком воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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