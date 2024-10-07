Челябинец погиб в ночном пожаре

В Челябинске ночью в результате неосторожного обращения с огнем во время курения погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
«На улице Энергетиков загорелась квартира в многоэтажке. Из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения получил ожоги 66-летний мужчина. Скончался в больнице», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что за прошедшую ночь прошло еще два пожара. В Златоусте Челябинской области вспыхнула баня из-за сломанной дымовой трубы. В результате происшествия пострадала 71-летняя пенсионерка. В Сосновском районе (Челябинская область) из-за короткого замыкания аккумулятора 52-летний мужчина с ожогами был доставлен в больницу.
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