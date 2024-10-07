07 октября 2024

Челябинец погиб в ночном пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС региона призывает установить в жилье пожарный извещатель 
МЧС региона призывает установить в жилье пожарный извещатель  Фото:

В Челябинске ночью в результате неосторожного обращения с огнем во время курения погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«На улице Энергетиков загорелась квартира в многоэтажке. Из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения получил ожоги 66-летний мужчина. Скончался в больнице», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за прошедшую ночь прошло еще два пожара. В Златоусте Челябинской области вспыхнула баня из-за сломанной дымовой трубы. В результате происшествия пострадала 71-летняя пенсионерка. В Сосновском районе (Челябинская область) из-за короткого замыкания аккумулятора 52-летний мужчина с ожогами был доставлен в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске ночью в результате неосторожного обращения с огнем во время курения погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «На улице Энергетиков загорелась квартира в многоэтажке. Из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения получил ожоги 66-летний мужчина. Скончался в больнице», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что за прошедшую ночь прошло еще два пожара. В Златоусте Челябинской области вспыхнула баня из-за сломанной дымовой трубы. В результате происшествия пострадала 71-летняя пенсионерка. В Сосновском районе (Челябинская область) из-за короткого замыкания аккумулятора 52-летний мужчина с ожогами был доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...