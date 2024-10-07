В челябинской епархии объяснили, почему пару с коляской не пустили в кафедральный собор

Челябинская епархия прокомментировала инцидент с отказом в посещении собора Рождества Христова семье с детской коляской. Представители епархии уточнили, что хотя прямого запрета на вход с колясками нет, рекомендуется брать детей на руки, чтобы не мешать молитвам других прихожан.
«Нужно понимать, что храм — не магазин, музей или поликлиника. Это место особого присутствия Святого Духа и прогулки в нем на самокатах, велосипедах или с детскими колясками могут помешать молитве и общению прихожан с Господом. Разумеется, прямого запрета на въезд в храм с детской коляской нет. Но это момент личного благочестия человека, его отношения к Спасителю и всем тем, кто в данный момент находится рядом, поэтому при входе в храм малыша лучше взять на руки», — передают сообщение Епархии «РИА Новости».
Также в епархии также подчеркнули, что маломобильные граждане имеют полное право посещать все храмы Русской православной церкви. В тех храмах, где нет пандусов, всегда найдутся люди, готовые помочь.
Информация об инциденте распространилась в соцсети «ВКонтакте. Тогда челябинец рассказал о том, что его семью не пустили в кафедральный собор из-за коляски. По словам местного жителя, в храме им ответили, что коляска испачкает пол, поэтому зайти в храм нельзя.
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