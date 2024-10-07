Бастрыкин поручил проверить челябинского преподавателя из-за жалоб студенток

08 октября 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Бастрыкин заступился за студенток челябинского колледжа, которые пожаловались на преподавателя Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить действия преподавателя колледжа в Челябинской области. Поступила жалоба на агрессию со стороны мужчины, а также склонение студенток к выполнению личных просьб. Об этом написал telegram-канал информационного центра Следственного комитета России. «К главе СК обратился житель Челябинской области в интересах учащихся многопрофильного колледжа. Он сообщил о регулярных противоправных действиях в отношении студенток. Например, в мае 2024 года преподаватель пытался вывести одну из девушек из аудитории против ее воли», — говорится в сообщении ведомства. Обратившийся также указал, что педагог принуждал студенток выполнять просьбы личного характера. В настоящее время проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить действия преподавателя колледжа в Челябинской области. Поступила жалоба на агрессию со стороны мужчины, а также склонение студенток к выполнению личных просьб. Об этом написал telegram-канал информационного центра Следственного комитета России. «К главе СК обратился житель Челябинской области в интересах учащихся многопрофильного колледжа. Он сообщил о регулярных противоправных действиях в отношении студенток. Например, в мае 2024 года преподаватель пытался вывести одну из девушек из аудитории против ее воли», — говорится в сообщении ведомства. Обратившийся также указал, что педагог принуждал студенток выполнять просьбы личного характера. В настоящее время проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее предварительных и окончательных результатах.