07 октября 2024

Бастрыкин поручил проверить челябинского преподавателя из-за жалоб студенток

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин заступился за студенток челябинского колледжа, которые пожаловались на преподавателя Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить действия преподавателя колледжа в Челябинской области. Поступила жалоба на агрессию со стороны мужчины, а также склонение студенток к выполнению личных просьб. Об этом написал telegram-канал информационного центра Следственного комитета России.

«К главе СК обратился житель Челябинской области в интересах учащихся многопрофильного колледжа. Он сообщил о регулярных противоправных действиях в отношении студенток. Например, в мае 2024 года преподаватель пытался вывести одну из девушек из аудитории против ее воли», — говорится в сообщении ведомства.

Обратившийся также указал, что педагог принуждал студенток выполнять просьбы личного характера. В настоящее время проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить действия преподавателя колледжа в Челябинской области. Поступила жалоба на агрессию со стороны мужчины, а также склонение студенток к выполнению личных просьб. Об этом написал telegram-канал информационного центра Следственного комитета России. «К главе СК обратился житель Челябинской области в интересах учащихся многопрофильного колледжа. Он сообщил о регулярных противоправных действиях в отношении студенток. Например, в мае 2024 года преподаватель пытался вывести одну из девушек из аудитории против ее воли», — говорится в сообщении ведомства. Обратившийся также указал, что педагог принуждал студенток выполнять просьбы личного характера. В настоящее время проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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