Бастрыкин поручил проверить челябинского преподавателя из-за жалоб студенток

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить действия преподавателя колледжа в Челябинской области. Поступила жалоба на агрессию со стороны мужчины, а также склонение студенток к выполнению личных просьб. Об этом написал telegram-канал информационного центра Следственного комитета России.
«К главе СК обратился житель Челябинской области в интересах учащихся многопрофильного колледжа. Он сообщил о регулярных противоправных действиях в отношении студенток. Например, в мае 2024 года преподаватель пытался вывести одну из девушек из аудитории против ее воли», — говорится в сообщении ведомства.
Обратившийся также указал, что педагог принуждал студенток выполнять просьбы личного характера. В настоящее время проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
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