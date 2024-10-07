Глава Минздрава Мурашко: человек способен жить до 120 при профилактике болезней

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"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва, мурашко михаил
Человек может до 120 лет, если занимается профилактикой заболеваний Фото:

Способность дожить до 120 лет в человека заложена генетически. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Генетически это заложено у человека», — заявил Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости. Так он ответил на вопрос, могут ли в настоящее время люди дожить до 120 лет. По словам главы Минздрава, для такого долголетия человеку необходимо сформировать определенные установки. Также он должен следовать путем профилактики болезней.

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Способность дожить до 120 лет в человека заложена генетически. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Генетически это заложено у человека», — заявил Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости. Так он ответил на вопрос, могут ли в настоящее время люди дожить до 120 лет. По словам главы Минздрава, для такого долголетия человеку необходимо сформировать определенные установки. Также он должен следовать путем профилактики болезней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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