В Пермском крае за 2 млрд рублей построят патриотический центр для молодежи

В Пермском крае власти запланировали строительство имущественного комплекса для патриотцентра «Авангард». Об этом сказано в пояснительной записке к региональному бюджету на 2024 год и плановый период 2025 и 2027 годов. Общая стоимость строительства объекта оценивается 2,1 млрд рублей.
«В рамках адресной инвестиционной программы Пермского края на 2025-206 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство имущественного комплекса ГБУ „Пермский краевой учебно-методический центр военно-методического воспитания молодежи ‚Авангард‘ в объеме 2 112 667,3 тыс рублей в том числе на 2025 год — 774 965,8 тыс рублей; на 2026 год — 1 367 701,5 тыс рублей“, — указано в документе. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в 2029 году.
Сейчас «Авангард» занимает один из корпусов Пермского химико-технологического колледжа. Организация проводит сборы для молодых людей, на которых обучает их основам обороны и военной службы. Ранее стало известно, что власти приступили к разработке учебно-методического центра для «Авангарда». Он расположится на базе бывшего лагеря отдыха «Орленок» в деревне Гамы.
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