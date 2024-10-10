Кремль дал новому полпреду Жоге 100 дней

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Концерт "10 лет в родной гавани, Крымская весна" на Красной площади. Москва, машков владимир, жога артем, лысенко марьяна
Артем Жога занял пост полпреда неделю назад Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

Администрация президента (АП) РФ, обеспечивая плавное погружение нового полпреда главы государства Артема Жоги в общественно-политические процессы, будет купировать любые возникающие вокруг него конфликты и интриги на протяжении трех месяцев. Об этом URA.RU рассказал источник в екатеринбургской политтусовке, продолжающей присматриваться к новому куратору округа.

По его данным, настрой столичных чиновников проявился сразу после прибытия Жоги в Екатеринбург. «Знаю, что АП подчищала публикации в подконтрольных сетках в Telegram — даже самые, казалось бы, безобидные. И вообще настрой такой: 100 дней Жогу никому не дадут трогать, а дальше — сам», — уточнил собеседник. При этом источник, в целом знакомый, как обстоят дела в полпредстве, заявил, что не слышал о такой вводной. «Думаю, что это не более чем слух», — сказал он.

Пост полпреда Жога занял 2 октября. До этого он год был председателем донецкого парламента, еще раньше руководил разведывательным батальоном «Спарта». Жога родился в Магаданской области, на Украину переехал в 90-е годы и начал заниматься бизнесом. В частности, держал точки по продаже морепродуктов. Коренной перелом в его жизни произошел в 2014 году, после начала конфликта Киева с юго-восточными регионами.

В свою новую резиденцию в Екатеринбурге Жога заехал в ночь на 4 октября, а днем уже знакомился с уральскими губернаторами и статусными представителями силовых ведомств. Второе совещание с главами регионов он провел 10 октября. В частности, поставил задачу усилить поддержку участников СВО. Больше о его биографии, в материале URA.RU.

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Администрация президента (АП) РФ, обеспечивая плавное погружение нового полпреда главы государства Артема Жоги в общественно-политические процессы, будет купировать любые возникающие вокруг него конфликты и интриги на протяжении трех месяцев. Об этом URA.RU рассказал источник в екатеринбургской политтусовке, продолжающей присматриваться к новому куратору округа. По его данным, настрой столичных чиновников проявился сразу после прибытия Жоги в Екатеринбург. «Знаю, что АП подчищала публикации в подконтрольных сетках в Telegram — даже самые, казалось бы, безобидные. И вообще настрой такой: 100 дней Жогу никому не дадут трогать, а дальше — сам», — уточнил собеседник. При этом источник, в целом знакомый, как обстоят дела в полпредстве, заявил, что не слышал о такой вводной. «Думаю, что это не более чем слух», — сказал он. Пост полпреда Жога занял 2 октября. До этого он год был председателем донецкого парламента, еще раньше руководил разведывательным батальоном «Спарта». Жога родился в Магаданской области, на Украину переехал в 90-е годы и начал заниматься бизнесом. В частности, держал точки по продаже морепродуктов. Коренной перелом в его жизни произошел в 2014 году, после начала конфликта Киева с юго-восточными регионами. В свою новую резиденцию в Екатеринбурге Жога заехал в ночь на 4 октября, а днем уже знакомился с уральскими губернаторами и статусными представителями силовых ведомств. Второе совещание с главами регионов он провел 10 октября. В частности, поставил задачу усилить поддержку участников СВО. Больше о его биографии, в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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