Мэрия Перми выбрала фирму, которая восстановит Пушкинскую баню

Пушкинскую баню в Перми будет восстанавливать ООО «Прерогатива». С компанией заключат соглашение о муниципально-частном партнерстве, сообщается на сайте мэрии.
«Подвели итоги приема заявлений от инвесторов о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в отношении Пушкинской бани. Принято решение заключить соглашение с ООО „Прерогатива“, изначально выступившим с инициативой реконструкции и эксплуатации здания бани на принципах муниципально-частного партнерства», — говорится на сайте мэрии.
Баня сможет вместить в себя 180 человек одновременно. После реконструкции в ней появятся хамам и точки общепита. Также инвестор берет на себя обязательства в виде оказания банных услуг льготным категориям граждан.
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