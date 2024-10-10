Мэрия Перми выбрала фирму, которая восстановит Пушкинскую баню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С компанией заключат соглашение о реконструкции Пушкинской бани в Перми
С компанией заключат соглашение о реконструкции Пушкинской бани в Перми Фото:

Пушкинскую баню в Перми будет восстанавливать ООО «Прерогатива». С компанией заключат соглашение о муниципально-частном партнерстве, сообщается на сайте мэрии.

«Подвели итоги приема заявлений от инвесторов о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в отношении Пушкинской бани. Принято решение заключить соглашение с ООО „Прерогатива“, изначально выступившим с инициативой реконструкции и эксплуатации здания бани на принципах муниципально-частного партнерства», — говорится на сайте мэрии.

Баня сможет вместить в себя 180 человек одновременно. После реконструкции в ней появятся хамам и точки общепита. Также инвестор берет на себя обязательства в виде оказания банных услуг льготным категориям граждан. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пушкинскую баню в Перми будет восстанавливать ООО «Прерогатива». С компанией заключат соглашение о муниципально-частном партнерстве, сообщается на сайте мэрии. «Подвели итоги приема заявлений от инвесторов о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в отношении Пушкинской бани. Принято решение заключить соглашение с ООО „Прерогатива“, изначально выступившим с инициативой реконструкции и эксплуатации здания бани на принципах муниципально-частного партнерства», — говорится на сайте мэрии. Баня сможет вместить в себя 180 человек одновременно. После реконструкции в ней появятся хамам и точки общепита. Также инвестор берет на себя обязательства в виде оказания банных услуг льготным категориям граждан. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...