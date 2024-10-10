10 октября 2024

Хоккеисты пермского «Молота» проиграли с разгромным счетом команде «Химик». Видео

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Пермяки проиграли сопернику в гостях
Пермяки проиграли сопернику в гостях Фото:

Пермские хоккеисты в гостевом матче были разгромлены командой ХК «Химик» из Воскресенска. Об этом сообщил Юрий Панов — главный тренер ХК «Молот» из Перми.

«Сложно сказать сгоряча, почему матч с „Химиком“ не сложился для команды „Молот“. Мне кажется, соперник вышел с запредельным настроем. Мы немножко проспали первый период, пропустили ненужные голы», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ХК «Молот» в соцсети «ВКонтакте». Пермяки уступили со счетом 7:1.

Единственный гол сопернику забил нападающий «Молота» Олег Ломако. Следующий матч ХК «Молот» проведет в Рязани, отметили представители клуба. 

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Пермские хоккеисты в гостевом матче были разгромлены командой ХК «Химик» из Воскресенска. Об этом сообщил Юрий Панов — главный тренер ХК «Молот» из Перми. «Сложно сказать сгоряча, почему матч с „Химиком“ не сложился для команды „Молот“. Мне кажется, соперник вышел с запредельным настроем. Мы немножко проспали первый период, пропустили ненужные голы», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ХК «Молот» в соцсети «ВКонтакте». Пермяки уступили со счетом 7:1. Единственный гол сопернику забил нападающий «Молота» Олег Ломако. Следующий матч ХК «Молот» проведет в Рязани, отметили представители клуба. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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