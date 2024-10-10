Пермские хоккеисты в гостевом матче были разгромлены командой ХК «Химик» из Воскресенска. Об этом сообщил Юрий Панов — главный тренер ХК «Молот» из Перми.
«Сложно сказать сгоряча, почему матч с „Химиком“ не сложился для команды „Молот“. Мне кажется, соперник вышел с запредельным настроем. Мы немножко проспали первый период, пропустили ненужные голы», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ХК «Молот» в соцсети «ВКонтакте». Пермяки уступили со счетом 7:1.
Единственный гол сопернику забил нападающий «Молота» Олег Ломако. Следующий матч ХК «Молот» проведет в Рязани, отметили представители клуба.
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