Пермский автодилер выиграл престижную премию

Пермская компания Verra получила награду всероссийской премии «Автодилер года»
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания стала лучшей по продажам услуг технического обслуживания автомобилей
Компания стала лучшей по продажам услуг технического обслуживания автомобилей Фото:

В Москве подвели итоги всероссийской премии «Автодилер года 2024». В номинации «Организация сервиса» победу одержала пермская компания Verra.

«Вручение наград в номинации „Организация сервиса“. Победитель — Verra», — сказано в telegram-канале премии.

Уточняется, что в номинации у холдингов было три категории: более 30 дилерских контрактов, от 15 до 30 дилерских контрактов и до 15 дилерских контрактов. Пермская компания выиграла в последней категории. Жюри оценивало участников номинации по количеству выручки от представленных услуг, технического обслуживания и проданных деталей за 2023 год.

Премия «Автодилер года» проводится с 2014 года. В ее рамках выбирают дилеров, бренды и холдинги, которые показали лучшие результаты по продажам, закупкам и клиентскому обслуживанию. Организаторами мероприятия являются «Авито Авто» и аналитическое агентство «Автостат».

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В Москве подвели итоги всероссийской премии «Автодилер года 2024». В номинации «Организация сервиса» победу одержала пермская компания Verra. «Вручение наград в номинации „Организация сервиса“. Победитель — Verra», — сказано в telegram-канале премии. Уточняется, что в номинации у холдингов было три категории: более 30 дилерских контрактов, от 15 до 30 дилерских контрактов и до 15 дилерских контрактов. Пермская компания выиграла в последней категории. Жюри оценивало участников номинации по количеству выручки от представленных услуг, технического обслуживания и проданных деталей за 2023 год. Премия «Автодилер года» проводится с 2014 года. В ее рамках выбирают дилеров, бренды и холдинги, которые показали лучшие результаты по продажам, закупкам и клиентскому обслуживанию. Организаторами мероприятия являются «Авито Авто» и аналитическое агентство «Автостат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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