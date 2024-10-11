Пермский автодилер выиграл престижную премию

В Москве подвели итоги всероссийской премии «Автодилер года 2024». В номинации «Организация сервиса» победу одержала пермская компания Verra.
«Вручение наград в номинации „Организация сервиса“. Победитель — Verra», — сказано в telegram-канале премии.
Уточняется, что в номинации у холдингов было три категории: более 30 дилерских контрактов, от 15 до 30 дилерских контрактов и до 15 дилерских контрактов. Пермская компания выиграла в последней категории. Жюри оценивало участников номинации по количеству выручки от представленных услуг, технического обслуживания и проданных деталей за 2023 год.
Премия «Автодилер года» проводится с 2014 года. В ее рамках выбирают дилеров, бренды и холдинги, которые показали лучшие результаты по продажам, закупкам и клиентскому обслуживанию. Организаторами мероприятия являются «Авито Авто» и аналитическое агентство «Автостат».
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