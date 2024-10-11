Спикер заксо Бабушкина встретилась с представителем дипмиссии Вьетнама. Фото

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День народов Среднего Урала. Екатеринбург , бабушкина людмила
Людмила Бабушкина раскрыла подробности встречи с генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге Фото:

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и генконсул Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг провели встречу, на которой обсудили укрепление двусторонних отношений и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая бизнес, культуру и образование, а также возможность организации взаимных парламентских визитов. Об этом Бабушкина рассказала в своем telegram-канале.

«Среди официальных представителей стран не так много женщин. Мне, как координатору регионального проекта „Женского движения Единой России“, было приятно встретиться с одной из них», — написала спикер заксо.

В ходе встречи Бабушкина провела экскурсию для госпожи Нгуен по зданию заксо, познакомила ее с историей парламента и его текущей работой. Были обговорены и перспективы сотрудничества, включая организацию взаимных визитов парламентариев для обмена опытом.

По словам парламентария, совместная работа в различных проектах станет продолжением развития двусторонних отношений после подписания соглашения о сотрудничестве между главой Совфеда РФ Валентиной Матвиенко и председателем национального собрания Вьетнама Чаном Тхань Маном. Это также откроет новую страницу в межпарламентских отношениях между Свердловской областью и Вьетнамом.

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Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и генконсул Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг провели встречу, на которой обсудили укрепление двусторонних отношений и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая бизнес, культуру и образование, а также возможность организации взаимных парламентских визитов. Об этом Бабушкина рассказала в своем telegram-канале. «Среди официальных представителей стран не так много женщин. Мне, как координатору регионального проекта „Женского движения Единой России“, было приятно встретиться с одной из них», — написала спикер заксо. В ходе встречи Бабушкина провела экскурсию для госпожи Нгуен по зданию заксо, познакомила ее с историей парламента и его текущей работой. Были обговорены и перспективы сотрудничества, включая организацию взаимных визитов парламентариев для обмена опытом. По словам парламентария, совместная работа в различных проектах станет продолжением развития двусторонних отношений после подписания соглашения о сотрудничестве между главой Совфеда РФ Валентиной Матвиенко и председателем национального собрания Вьетнама Чаном Тхань Маном. Это также откроет новую страницу в межпарламентских отношениях между Свердловской областью и Вьетнамом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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