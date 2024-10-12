12 октября 2024
11 октября 2024

Медсестрам в Челябинске готовы платить 75 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, коридор, краснотурьинск, больница, медсестры, медцентр, медицинский центр спасения
Эксперты рассказали о зарплатах медсестер в Челябинске Фото:

Зарплаты медсестер в Челябинске могут достигать 75 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, изучив предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра терапевта» в коммерческих медцентрах города в октябре 2024 года.

«В зависимости от квалификации, опыта и навыков, зарплаты медицинских сестер в Челябинске варьируются от 40 до 75 тысяч рублей. Наибольший доход могут ожидать кандидаты с опытом работы от трех лет, владеющие навыками ведения медицинской документации и опытом работы в медицинской информационной системе», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Среднестатистический соискатель на позицию медицинской сестры в Челябинске — это женщина 39 лет, чаще всего с высшим образованием и минимум четырехлетним опытом работы. В Москве и Санкт-Петербурге зарплатный максимум для таких специалистов еще выше — до 100 и 90 тысяч рублей соответственно.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за первый квартал 2024 года самой востребованной и высокооплачиваемой специальностью стал врач с зарплатой до 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

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Зарплаты медсестер в Челябинске могут достигать 75 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, изучив предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра терапевта» в коммерческих медцентрах города в октябре 2024 года. «В зависимости от квалификации, опыта и навыков, зарплаты медицинских сестер в Челябинске варьируются от 40 до 75 тысяч рублей. Наибольший доход могут ожидать кандидаты с опытом работы от трех лет, владеющие навыками ведения медицинской документации и опытом работы в медицинской информационной системе», — сообщили в пресс-службе сервиса. Среднестатистический соискатель на позицию медицинской сестры в Челябинске — это женщина 39 лет, чаще всего с высшим образованием и минимум четырехлетним опытом работы. В Москве и Санкт-Петербурге зарплатный максимум для таких специалистов еще выше — до 100 и 90 тысяч рублей соответственно. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за первый квартал 2024 года самой востребованной и высокооплачиваемой специальностью стал врач с зарплатой до 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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