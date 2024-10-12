Медсестрам в Челябинске готовы платить 75 тысяч рублей

13 октября 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Эксперты рассказали о зарплатах медсестер в Челябинске Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Зарплаты медсестер в Челябинске могут достигать 75 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, изучив предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра терапевта» в коммерческих медцентрах города в октябре 2024 года. «В зависимости от квалификации, опыта и навыков, зарплаты медицинских сестер в Челябинске варьируются от 40 до 75 тысяч рублей. Наибольший доход могут ожидать кандидаты с опытом работы от трех лет, владеющие навыками ведения медицинской документации и опытом работы в медицинской информационной системе», — сообщили в пресс-службе сервиса. Среднестатистический соискатель на позицию медицинской сестры в Челябинске — это женщина 39 лет, чаще всего с высшим образованием и минимум четырехлетним опытом работы. В Москве и Санкт-Петербурге зарплатный максимум для таких специалистов еще выше — до 100 и 90 тысяч рублей соответственно. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за первый квартал 2024 года самой востребованной и высокооплачиваемой специальностью стал врач с зарплатой до 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зарплаты медсестер в Челябинске могут достигать 75 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, изучив предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра терапевта» в коммерческих медцентрах города в октябре 2024 года. «В зависимости от квалификации, опыта и навыков, зарплаты медицинских сестер в Челябинске варьируются от 40 до 75 тысяч рублей. Наибольший доход могут ожидать кандидаты с опытом работы от трех лет, владеющие навыками ведения медицинской документации и опытом работы в медицинской информационной системе», — сообщили в пресс-службе сервиса. Среднестатистический соискатель на позицию медицинской сестры в Челябинске — это женщина 39 лет, чаще всего с высшим образованием и минимум четырехлетним опытом работы. В Москве и Санкт-Петербурге зарплатный максимум для таких специалистов еще выше — до 100 и 90 тысяч рублей соответственно. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за первый квартал 2024 года самой востребованной и высокооплачиваемой специальностью стал врач с зарплатой до 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.