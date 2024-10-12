В Перми на строительство трассы для лыжероллеров направили 154 млн рублей

Власти Перми ищут подрядчика, который займется строительством трассы для лыжероллеров. На эти цели направлено 154 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.
«Новая трасса для лыжероллеров появится в 2025 году в Кировском районе Перми на улице Агрономическая, 23. На реализацию проекта предусмотрено 154 миллиона рублей», — передает ИА «Текст» со ссылкой на тендер.
Согласно проекту, протяженность трассы составит 3,3 км, ширина шесть метров. Уточняется, что зимой трассой смогут пользоваться лыжники, а летом здесь будут кататься на лыжероллерах.
Ранее в пермском поселке Куеда было решено разместить модульную лыжную базу. На реализацию проекта власти направили свыше восьми миллионов рублей.
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