12 октября 2024
11 октября 2024

В Перми на строительство трассы для лыжероллеров направили 154 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая спортивная база для лыжероллеров появится в Перми
Новая спортивная база для лыжероллеров появится в Перми Фото:

Власти Перми ищут подрядчика, который займется строительством трассы для лыжероллеров. На эти цели направлено 154 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.

«Новая трасса для лыжероллеров появится в 2025 году в Кировском районе Перми на улице Агрономическая, 23. На реализацию проекта предусмотрено 154 миллиона рублей», — передает ИА «Текст» со ссылкой на тендер.

Согласно проекту, протяженность трассы составит 3,3 км, ширина шесть метров. Уточняется, что зимой трассой смогут пользоваться лыжники, а летом здесь будут кататься на лыжероллерах.

Ранее в пермском поселке Куеда было решено разместить модульную лыжную базу. На реализацию проекта власти направили свыше восьми миллионов рублей. 

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Власти Перми ищут подрядчика, который займется строительством трассы для лыжероллеров. На эти цели направлено 154 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. «Новая трасса для лыжероллеров появится в 2025 году в Кировском районе Перми на улице Агрономическая, 23. На реализацию проекта предусмотрено 154 миллиона рублей», — передает ИА «Текст» со ссылкой на тендер. Согласно проекту, протяженность трассы составит 3,3 км, ширина шесть метров. Уточняется, что зимой трассой смогут пользоваться лыжники, а летом здесь будут кататься на лыжероллерах. Ранее в пермском поселке Куеда было решено разместить модульную лыжную базу. На реализацию проекта власти направили свыше восьми миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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