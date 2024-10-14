Советник Зеленского Подоляк попросил перенести боевые действия в Россию

14 октября 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Подоляк подчеркивает значимость ударов по объектам в России для изменения хода конфликта Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник президента Украины Михаил Подоляк обратился с просьбой к Европе о поставках дальнобойных ракет для переноса боевых действий на территорию России. Об этом он заявил в интервью немецкой Welt. «Наши авиаудары по российской территории очень важны. Во-первых, будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы», — сказал Подоляк, его слова передает газета Welt. Подоляк подчеркивает значимость ударов по объектам в России для изменения хода конфликта. В интервью немецкому изданию детализировал свои заявления, обсуждая возможное наступление не только на приграничные территории, но и вглубь России. Он упомянул Курскую, Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую области как потенциальные цели. Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разрешение на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России не изменит ситуацию в конфликте, напоминает RT. В Пентагоне сообщили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации. В Кремле сообщали, что российская армия уже принимает необходимые контрмеры и к ним готовятся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник президента Украины Михаил Подоляк обратился с просьбой к Европе о поставках дальнобойных ракет для переноса боевых действий на территорию России. Об этом он заявил в интервью немецкой Welt. «Наши авиаудары по российской территории очень важны. Во-первых, будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы», — сказал Подоляк, его слова передает газета Welt. Подоляк подчеркивает значимость ударов по объектам в России для изменения хода конфликта. В интервью немецкому изданию детализировал свои заявления, обсуждая возможное наступление не только на приграничные территории, но и вглубь России. Он упомянул Курскую, Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую области как потенциальные цели. Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разрешение на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России не изменит ситуацию в конфликте, напоминает RT. В Пентагоне сообщили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации. В Кремле сообщали, что российская армия уже принимает необходимые контрмеры и к ним готовятся.