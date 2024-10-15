Сколько стоит обновить машину к зиме в Екатеринбурге

Поменять дворники планируют 30% водителей
Подготовка автомобилей к зиме обходится екатеринбуржцам в среднем в 24 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».
«Жители Екатеринбурга тратят на подготовку автомобилей к зиме в среднем 24 тысячи рублей. Женщины вкладывают больше средств, чем мужчины: 22,6 тысячи рублей против 17,5 тысячи рублей», — говорится в релизе.
78% екатеринбуржцев в первую очередь меняют летние шины на зимние. Замена шин стоит от 3,2 тысячи рублей. Замену масла в двигателе планируют осуществить 73% жителей, а новую жидкость для стеклоомывателя купят 64%.
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