Сколько стоит обновить машину к зиме в Екатеринбурге

«Авито»: в Екатеринбурге подготовка авто к зиме стоит 24 тысячи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежная погода в Екатеринбурге, автомобилист, автомобильные дворники
Поменять дворники планируют 30% водителей Фото:

Подготовка автомобилей к зиме обходится екатеринбуржцам в среднем в 24 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«Жители Екатеринбурга тратят на подготовку автомобилей к зиме в среднем 24 тысячи рублей. Женщины вкладывают больше средств, чем мужчины: 22,6 тысячи рублей против 17,5 тысячи рублей», — говорится в релизе.

78% екатеринбуржцев в первую очередь меняют летние шины на зимние. Замена шин стоит от 3,2 тысячи рублей. Замену масла в двигателе планируют осуществить 73% жителей, а новую жидкость для стеклоомывателя купят 64%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подготовка автомобилей к зиме обходится екатеринбуржцам в среднем в 24 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «Жители Екатеринбурга тратят на подготовку автомобилей к зиме в среднем 24 тысячи рублей. Женщины вкладывают больше средств, чем мужчины: 22,6 тысячи рублей против 17,5 тысячи рублей», — говорится в релизе. 78% екатеринбуржцев в первую очередь меняют летние шины на зимние. Замена шин стоит от 3,2 тысячи рублей. Замену масла в двигателе планируют осуществить 73% жителей, а новую жидкость для стеклоомывателя купят 64%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...