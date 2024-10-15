Россельхознадзор начал наказывать челябинцев, не поставивших животных на учет

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В Челябинской области Россельхознадзором выдано 25 предостережений сельхозпроизводителям за отсутствие регистрации животных в системе «Хорриот»
В Челябинской области Россельхознадзором выдано 25 предостережений сельхозпроизводителям за отсутствие регистрации животных в системе «Хорриот» Фото:

В Челябинской области Россельхознадзор выдал 25 предостережений сельхозпроизводителям за отсутствие регистрации животных в системе «Хорриот». Как заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, вносить данные следует домохозяйствам и крупным предприятиям.

«Служба выдала 25 предостережений сельхозпроизводителям за отсутствие регистрации животных в системе „Хорриот“. Целью является идентификация и учет поголовья животных в домашнем владении и на крупных промышленных предприятиях», — сообщили Россельхознадзоре.

Предостережения выдавали с 1 по 14 октября. Крестьянские хозяйства «Урал» и «Варшавское» в Карталинском районе, предприниматели в Верхнеуральском районе и другие не провели учет и идентификацию поголовья крупного рогатого скота (КРС).

До 1 сентября собственники должны были зарегистрировать КРС, свиней, лошадей и птиц, содержащихся в промышленном секторе. По данным на середину месяца, в регионе зарегистрированы свыше 103 тысяч голов КРС (57% от имеющегося поголовья), почти 18 тысяч голов мелкого рогатого скота (15% имеющегося поголовья), свыше 655 тысяч свиней, свыше 23,5 млн голов птицы, четыре тысяч лошадей, ослов, мулов.

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В Челябинской области Россельхознадзор выдал 25 предостережений сельхозпроизводителям за отсутствие регистрации животных в системе «Хорриот». Как заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, вносить данные следует домохозяйствам и крупным предприятиям. «Служба выдала 25 предостережений сельхозпроизводителям за отсутствие регистрации животных в системе „Хорриот“. Целью является идентификация и учет поголовья животных в домашнем владении и на крупных промышленных предприятиях», — сообщили Россельхознадзоре. Предостережения выдавали с 1 по 14 октября. Крестьянские хозяйства «Урал» и «Варшавское» в Карталинском районе, предприниматели в Верхнеуральском районе и другие не провели учет и идентификацию поголовья крупного рогатого скота (КРС). До 1 сентября собственники должны были зарегистрировать КРС, свиней, лошадей и птиц, содержащихся в промышленном секторе. По данным на середину месяца, в регионе зарегистрированы свыше 103 тысяч голов КРС (57% от имеющегося поголовья), почти 18 тысяч голов мелкого рогатого скота (15% имеющегося поголовья), свыше 655 тысяч свиней, свыше 23,5 млн голов птицы, четыре тысяч лошадей, ослов, мулов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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