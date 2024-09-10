Всех челябинских верблюдов и оленей пересчитают за год

На учет всех верблюдов, пчел, оленей и кроликов в Челябинской области остался год. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, сроки для учета еще четырех видов сельскохозяйственных животных истекли в сентябре.
«Сроки маркирования и учета сельхозживотных в РФ. До 1 сентября 2025 года — верблюды в промышленном секторе, пчелы, олени, пушные звери, кролики», — следует из данных Россельхознадзора.
По данным ведомства, к 1 сентября на территории области в информационной базе учтено почти 90 тысяч голов крупного рогатого скота (45,4 % от имеющегося поголовья), 13,4 тысячи голов мелкого рогатого скота (9,7% имеющегося поголовья), 500 тысяч свиней (74% поголовья), более двух млн голов птицы (98,3% от имеющегося поголовья кур, уток, гусей, индеек, перепелов и страусов), 3,2 тыс. лошадей, ослов, мулов (13,3%).
Для постановки на учет сельскохозяйственных животных владельцев ждут в районных ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных. Кто этого не сделает, придется отвечать в административном порядке. Максимальный штраф составил до 20 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 150 тысяч рублей.
Полученная через «Хорриот» информация позволит удаленно отслеживать и контролировать состояние животноводческого комплекса страны. Система поможет вовремя реагировать на любые происходящие события с животными. Учет будет полезен для прогноза и предотвращения распространения заразных болезней скота. В результате власти смогут более эффективно защищать население от эпидемий различных заболеваний.
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