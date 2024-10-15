Машина выгорела дотла возле магазина в Златоусте

На месте работала одна пожарная бригада (архивное фото)
В Златоусте (Челябинская область) около магазина по улице Аносова 16 октября утром дотла выгорел грузовой автомобиль. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Горел автомобиль [по улице Аносова в Златоусте]. На месте работала одна пожарно-спасательная бригада. Без пострадавших», — сообщили URA.RU16 октября в пресс-службе ведомства.
Машина загорелась прямо на пешеходном тротуаре, показано на видео, размещенном очевидцами. Причины ЧП устанавливаются.
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