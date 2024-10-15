15 октября 2024

Машина выгорела дотла возле магазина в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работала одна пожарная бригада (архивное фото)
На месте работала одна пожарная бригада (архивное фото) Фото:

В Златоусте (Челябинская область) около магазина по улице Аносова 16 октября утром дотла выгорел грузовой автомобиль. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Горел автомобиль [по улице Аносова в Златоусте]. На месте работала одна пожарно-спасательная бригада. Без пострадавших», — сообщили URA.RU16 октября в пресс-службе ведомства.

Машина загорелась прямо на пешеходном тротуаре, показано на видео, размещенном очевидцами. Причины ЧП устанавливаются.

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В Златоусте (Челябинская область) около магазина по улице Аносова 16 октября утром дотла выгорел грузовой автомобиль. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Горел автомобиль [по улице Аносова в Златоусте]. На месте работала одна пожарно-спасательная бригада. Без пострадавших», — сообщили URA.RU16 октября в пресс-службе ведомства. Машина загорелась прямо на пешеходном тротуаре, показано на видео, размещенном очевидцами. Причины ЧП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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