Жители Снежинска пожаловались губернатору на терроризирующих их медведей

Жители Снежинска Челябинской области напугали несколько особей медведей, которые встречаются на окраине города. Они пожаловались губернатору региона Алексею Текслеру, попросили поймать животных и увезти подальше в их естественную среду обитания.
«С сентября не раз появлялись взрослые медведи и медвежата в разных точках на территории Снежинска в непосредственной близости от жилищ людей (городские сады по маршруту №40, район курьи Теплой, район горы Чумишева). Помогите с поимкой медведей и вывозом их на удаленные от городской черты территории», — пишет Полина С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
По словам местных жителей, один взрослый медведь бродил по окраине города с 2018 года, с тех пор количество взрослых особей и медвежат начало расти. Год назад в Снежинске отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям рекомендовал воздержаться от отдыха на природе из-за риска встречи с медведем. Снежинцы рассказывают, что животные сейчас ходят по огородам, поедая остатки урожая и пугая людей.
«Есть устные свидетельства уже агрессивного поведения медведей в отношении человека. Опасные хищники являются реальной угрозой для жителей города для наших семей, наших детей», — добавляют местные жители.
URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минэкологии и администрации Снежинска. Ответы будут опубликованы сразу после получения.
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