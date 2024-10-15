15 октября 2024

Жители Снежинска пожаловались губернатору на терроризирующих их медведей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Люди сообщают, что по окраине бродят несколько агрессивных особей Фото:

Жители Снежинска Челябинской области напугали несколько особей медведей, которые встречаются на окраине города. Они пожаловались губернатору региона Алексею Текслеру, попросили поймать животных и увезти подальше в их естественную среду обитания.

«С сентября не раз появлялись взрослые медведи и медвежата в разных точках на территории Снежинска в непосредственной близости от жилищ людей (городские сады по маршруту №40, район курьи Теплой, район горы Чумишева). Помогите с поимкой медведей и вывозом их на удаленные от городской черты территории», — пишет Полина С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, один взрослый медведь бродил по окраине города с 2018 года, с тех пор количество взрослых особей и медвежат начало расти. Год назад в Снежинске отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям рекомендовал воздержаться от отдыха на природе из-за риска встречи с медведем. Снежинцы рассказывают, что животные сейчас ходят по огородам, поедая остатки урожая и пугая людей.

«Есть устные свидетельства уже агрессивного поведения медведей в отношении человека. Опасные хищники являются реальной угрозой для жителей города для наших семей, наших детей», — добавляют местные жители.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минэкологии и администрации Снежинска. Ответы будут опубликованы сразу после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Снежинска Челябинской области напугали несколько особей медведей, которые встречаются на окраине города. Они пожаловались губернатору региона Алексею Текслеру, попросили поймать животных и увезти подальше в их естественную среду обитания. «С сентября не раз появлялись взрослые медведи и медвежата в разных точках на территории Снежинска в непосредственной близости от жилищ людей (городские сады по маршруту №40, район курьи Теплой, район горы Чумишева). Помогите с поимкой медведей и вывозом их на удаленные от городской черты территории», — пишет Полина С. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, один взрослый медведь бродил по окраине города с 2018 года, с тех пор количество взрослых особей и медвежат начало расти. Год назад в Снежинске отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям рекомендовал воздержаться от отдыха на природе из-за риска встречи с медведем. Снежинцы рассказывают, что животные сейчас ходят по огородам, поедая остатки урожая и пугая людей. «Есть устные свидетельства уже агрессивного поведения медведей в отношении человека. Опасные хищники являются реальной угрозой для жителей города для наших семей, наших детей», — добавляют местные жители. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минэкологии и администрации Снежинска. Ответы будут опубликованы сразу после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...