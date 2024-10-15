15 октября 2024

Депутат челябинского заксобрания стал экспертом Всероссийского экологического форума

Депутат Махов высоко оценил уровень участников форума экологов в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экологический фестиваль в ИТ-лицее Привилегия. Реклама. Челябинск., махов михаил
Михаил Махов стал экспертом экологического форума Фото:

Председатель комитета заксобрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов принял участие в работе экспертного совета II Всероссийского детского экологического форума. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Все дети увлечены, глаза горят, все рассказывают с удовольствием о своем родном крае. География широкая — от Центральной России, Подмосковья и до Сахалина. Отмечу высокий уровень подготовки докладчиков. Выступали учащиеся старших классов, но доклады и собственно исследовательские проекты, сделаны на хорошем студенческом уровне, причем средних курсов высших учебных учреждений», — цитируют Махова в пресс-службе.

Махов вошел в экспертный совет конкурса в номинации «Чистая вода». На форуме были презентованы более двухсот докладов в номинациях «Чистая вода», «Чистый воздух», «Экологическое просвещение» и других.

Детский экологический форум проходит в Челябинске во второй раз по инициативе главы региона Алексея Текслера. В нем принимают участие более 3500 школьников из 51 региона страны. Участников форума поприветствовал президент страны Владимир Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель комитета заксобрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов принял участие в работе экспертного совета II Всероссийского детского экологического форума. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе заксобрания. «Все дети увлечены, глаза горят, все рассказывают с удовольствием о своем родном крае. География широкая — от Центральной России, Подмосковья и до Сахалина. Отмечу высокий уровень подготовки докладчиков. Выступали учащиеся старших классов, но доклады и собственно исследовательские проекты, сделаны на хорошем студенческом уровне, причем средних курсов высших учебных учреждений», — цитируют Махова в пресс-службе. Махов вошел в экспертный совет конкурса в номинации «Чистая вода». На форуме были презентованы более двухсот докладов в номинациях «Чистая вода», «Чистый воздух», «Экологическое просвещение» и других. Детский экологический форум проходит в Челябинске во второй раз по инициативе главы региона Алексея Текслера. В нем принимают участие более 3500 школьников из 51 региона страны. Участников форума поприветствовал президент страны Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...