Депутат челябинского заксобрания стал экспертом Всероссийского экологического форума

Председатель комитета заксобрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов принял участие в работе экспертного совета II Всероссийского детского экологического форума. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Все дети увлечены, глаза горят, все рассказывают с удовольствием о своем родном крае. География широкая — от Центральной России, Подмосковья и до Сахалина. Отмечу высокий уровень подготовки докладчиков. Выступали учащиеся старших классов, но доклады и собственно исследовательские проекты, сделаны на хорошем студенческом уровне, причем средних курсов высших учебных учреждений», — цитируют Махова в пресс-службе.
Махов вошел в экспертный совет конкурса в номинации «Чистая вода». На форуме были презентованы более двухсот докладов в номинациях «Чистая вода», «Чистый воздух», «Экологическое просвещение» и других.
Детский экологический форум проходит в Челябинске во второй раз по инициативе главы региона Алексея Текслера. В нем принимают участие более 3500 школьников из 51 региона страны. Участников форума поприветствовал президент страны Владимир Путин.
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