«Все-таки окопы сплачивают»: полпред Жога рассказал про своего учителя

Полпред Жога почтил память первого командира батальона «Спарта» Павлова

16 октября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Артем Жога вспомнил лучшие качества бывшего сослуживца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога назвал своим учителем первого командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторола), вспомнив лучшие качества бывшего сослуживца. Сегодня — 16 октября — годовщина гибели бойца, рассказал полпред в своем telegram-канале. «Я всегда говорил, что „Мотор“ для меня был не только командиром, но и учителем. Периодами мы почти не расставались, проводя на передовой вместе день и ночь. Ценности, восприятие жизни и отношение к ситуациям у Арсена были особенными, и мне очень хотелось быть в этом на него похожим», — написал Жога, отметив поразительную способность Павлова к самообучению и умению заряжать своей энергией. По словам полпреда, «Моторола» был для него не только командиром, учителем, но и другом. «Мы очень дружили. Все-таки окопы сплачивают людей. Я благодарен Арсену за обучение и вдохновение своим примером. Быть воином — жить вечно», — подчеркнул он. В народное ополчение Донбасса Артем Жога вступил в 2014 году. Он служил в батальоне «Спарта», которым командовал Арсен Павлов. После гибели «Моторолы» подразделение возглавил сын Артема Жоги — Владимир. В 2022 году он погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Жога-старший взял командование «Спартой» на себя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога назвал своим учителем первого командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторола), вспомнив лучшие качества бывшего сослуживца. Сегодня — 16 октября — годовщина гибели бойца, рассказал полпред в своем telegram-канале. «Я всегда говорил, что „Мотор“ для меня был не только командиром, но и учителем. Периодами мы почти не расставались, проводя на передовой вместе день и ночь. Ценности, восприятие жизни и отношение к ситуациям у Арсена были особенными, и мне очень хотелось быть в этом на него похожим», — написал Жога, отметив поразительную способность Павлова к самообучению и умению заряжать своей энергией. По словам полпреда, «Моторола» был для него не только командиром, учителем, но и другом. «Мы очень дружили. Все-таки окопы сплачивают людей. Я благодарен Арсену за обучение и вдохновение своим примером. Быть воином — жить вечно», — подчеркнул он. В народное ополчение Донбасса Артем Жога вступил в 2014 году. Он служил в батальоне «Спарта», которым командовал Арсен Павлов. После гибели «Моторолы» подразделение возглавил сын Артема Жоги — Владимир. В 2022 году он погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Жога-старший взял командование «Спартой» на себя.