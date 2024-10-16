У «советского Шерлока Холмса» Ливанова обнаружили рак

16 октября 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Жизни Ливанова ничего не угрожает, пишет Shot Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва» У актера Василия Ливанова, известного по роли Шерлока Холмса, обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза. Ее удаление будет представлять опасность для здоровья артиста, пишут telegram-каналы. «У Василия Ливанова обнаружили рак», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что речь идет о злокачественной опухоли в области малого таза. Она была выявлена во время МРТ при комплексном обследовании 89-летнего актера. Болезнь не прогрессирует. Жизнь Ливанова не под угрозой — ему нужно лишь ежегодное наблюдение у онколога, передали в telegram-канале. Ранее Ливанов был госпитализирован с инсультом. Сначала сообщалось об остановке сердца, но позже это опровергли. Обследование показало серьезные поражения головного мозга. Актер успешно перенес операцию и сейчас восстанавливается. Актера выписали из больницы 16 октября, передает A42. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У актера Василия Ливанова, известного по роли Шерлока Холмса, обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза. Ее удаление будет представлять опасность для здоровья артиста, пишут telegram-каналы. «У Василия Ливанова обнаружили рак», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что речь идет о злокачественной опухоли в области малого таза. Она была выявлена во время МРТ при комплексном обследовании 89-летнего актера. Болезнь не прогрессирует. Жизнь Ливанова не под угрозой — ему нужно лишь ежегодное наблюдение у онколога, передали в telegram-канале. Ранее Ливанов был госпитализирован с инсультом. Сначала сообщалось об остановке сердца, но позже это опровергли. Обследование показало серьезные поражения головного мозга. Актер успешно перенес операцию и сейчас восстанавливается. Актера выписали из больницы 16 октября, передает A42.