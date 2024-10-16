У «советского Шерлока Холмса» Ливанова обнаружили рак

У актера Василия Ливанова, известного по роли Шерлока Холмса, обнаружили злокачественную опухоль в области малого таза. Ее удаление будет представлять опасность для здоровья артиста, пишут telegram-каналы.
«У Василия Ливанова обнаружили рак», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что речь идет о злокачественной опухоли в области малого таза. Она была выявлена во время МРТ при комплексном обследовании 89-летнего актера.
Болезнь не прогрессирует. Жизнь Ливанова не под угрозой — ему нужно лишь ежегодное наблюдение у онколога, передали в telegram-канале.
Ранее Ливанов был госпитализирован с инсультом. Сначала сообщалось об остановке сердца, но позже это опровергли. Обследование показало серьезные поражения головного мозга. Актер успешно перенес операцию и сейчас восстанавливается. Актера выписали из больницы 16 октября, передает A42.
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