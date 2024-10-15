Россиянам посоветовали есть обычные яйца вместо красной икры

Красную икру ценят за изысканный вкус, но не за ее пользу, поэтому лучше предпочесть ей обычные яйца. Таким советом поделился врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Если вы гонитесь за пользой, то гораздо больше пользы вам будет от обычных куриных яиц... Но никто не покупает красную икру ради пользы. Ее, скорее, ценят за сбалансированный, изысканный вкус», — рассказал Гинзбург в беседе с Радио Sputnik. Кроме того, диетолог посоветовал употреблять вместе с яйцами омега-3 жирные кислоты, которые сейчас восполнить нечем.
Ранее газета «Коммерсант» рассказала о резком снижении объемов вылова горбуши, из-за чего в стране может упасть потребление красной икры. Продажи, согласно сообщению издания, упали за последнее время на 8%.
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