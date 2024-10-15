Известных шефов вывезли без еды и воды в глухую тайгу в Свердловской области. Видео

В Свердловской области сняли шоу «Дикая кухня» с известными шеф-поварами

16 октября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Кулинарам придется выживать в тайге в течение 32 часов Фото предоставлено «VK Видео» Артем Мартиросов и Роман Редман, шеф-повара популярных российских ресторанов, отправились в живописные леса Свердловской области, чтобы испытать себя в суровых условиях в реалити «Дикая кухня». Кулинарам предстоит собрать в тайге ингредиенты, чтобы в финале приготовить из них три ресторанных блюда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «VK Видео». «Это не просто кулинарное состязание; участники столкнутся с физическими и психологическими вызовами, которые проверят их на прочность. Наставники-выживальщики из проекта „Лесные“ помогут шефам освоить навыки выживания — от ориентирования на местности до разведения огня и создания безопасного ночлега», — пояснили авторы шоу. У каждого шефа будет ограниченный набор снаряжения для выживания. Без воды, еды и связи с миром они должны продержаться 32 часа. На пути к финишу поварам предстоит собирать грибы, ягоды, дикоросы, растения, жуков и рыбу, а затем приготовить из всего этого три ресторанных блюда на полевой кухне. «В финале их блюда оценят по подаче, вкусу и аутентичности ведущий Алексей Столяров и местные жители. Среди блюд, которые приготовят повара, — малосольный судак с моченой брусникой и соусом из черемши и кислицы, похлебка из косули с крапивой и свежие ягоды с кремом из чаги, чушь из хариуса с гелем из брусники, чай из карасей и тако с окунем и еловым маслом», — рассказали в «VK Видео». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артем Мартиросов и Роман Редман, шеф-повара популярных российских ресторанов, отправились в живописные леса Свердловской области, чтобы испытать себя в суровых условиях в реалити «Дикая кухня». Кулинарам предстоит собрать в тайге ингредиенты, чтобы в финале приготовить из них три ресторанных блюда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «VK Видео». «Это не просто кулинарное состязание; участники столкнутся с физическими и психологическими вызовами, которые проверят их на прочность. Наставники-выживальщики из проекта „Лесные“ помогут шефам освоить навыки выживания — от ориентирования на местности до разведения огня и создания безопасного ночлега», — пояснили авторы шоу. У каждого шефа будет ограниченный набор снаряжения для выживания. Без воды, еды и связи с миром они должны продержаться 32 часа. На пути к финишу поварам предстоит собирать грибы, ягоды, дикоросы, растения, жуков и рыбу, а затем приготовить из всего этого три ресторанных блюда на полевой кухне. «В финале их блюда оценят по подаче, вкусу и аутентичности ведущий Алексей Столяров и местные жители. Среди блюд, которые приготовят повара, — малосольный судак с моченой брусникой и соусом из черемши и кислицы, похлебка из косули с крапивой и свежие ягоды с кремом из чаги, чушь из хариуса с гелем из брусники, чай из карасей и тако с окунем и еловым маслом», — рассказали в «VK Видео».