«Баден-Баден» получил выговор от РПН после ночной вечеринки с погромом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Баден-Баден. Екатеринбург, баден-баден, баден
В термах обнаружили презерватив и другой мусор Фото:

В Екатеринбурге Роспотребнадзор выдал предостережение термальному комплексу «Баден-Баден» на Уктусе после закрытой вечеринки объединения «Стая», на которой молодежь устроила погром и беспорядок. Об этом рассказали в пресс-службе регионального РПН.

«Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора направил в адрес ООО „Управляющая компания ‚Баден групп‘“ предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части содержания помещений комплекса и качества воды», — следует из сообщения. В детском бассейне был обнаружен презерватив.

Закрытая вечеринка прошла в термальном комплексе в ночь с 12 на 13 октября. На следующий день посетители увидели последствия тусовки: грязь, мусор, таблетки. Позднее появилось видео погрома в термах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге Роспотребнадзор выдал предостережение термальному комплексу «Баден-Баден» на Уктусе после закрытой вечеринки объединения «Стая», на которой молодежь устроила погром и беспорядок. Об этом рассказали в пресс-службе регионального РПН. «Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора направил в адрес ООО „Управляющая компания ‚Баден групп‘“ предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части содержания помещений комплекса и качества воды», — следует из сообщения. В детском бассейне был обнаружен презерватив. Закрытая вечеринка прошла в термальном комплексе в ночь с 12 на 13 октября. На следующий день посетители увидели последствия тусовки: грязь, мусор, таблетки. Позднее появилось видео погрома в термах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...