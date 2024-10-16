«Баден-Баден» получил выговор от РПН после ночной вечеринки с погромом

16 октября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

В термах обнаружили презерватив и другой мусор Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге Роспотребнадзор выдал предостережение термальному комплексу «Баден-Баден» на Уктусе после закрытой вечеринки объединения «Стая», на которой молодежь устроила погром и беспорядок. Об этом рассказали в пресс-службе регионального РПН. «Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора направил в адрес ООО „Управляющая компания ‚Баден групп‘“ предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части содержания помещений комплекса и качества воды», — следует из сообщения. В детском бассейне был обнаружен презерватив. Закрытая вечеринка прошла в термальном комплексе в ночь с 12 на 13 октября. На следующий день посетители увидели последствия тусовки: грязь, мусор, таблетки. Позднее появилось видео погрома в термах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге Роспотребнадзор выдал предостережение термальному комплексу «Баден-Баден» на Уктусе после закрытой вечеринки объединения «Стая», на которой молодежь устроила погром и беспорядок. Об этом рассказали в пресс-службе регионального РПН. «Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора направил в адрес ООО „Управляющая компания ‚Баден групп‘“ предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части содержания помещений комплекса и качества воды», — следует из сообщения. В детском бассейне был обнаружен презерватив. Закрытая вечеринка прошла в термальном комплексе в ночь с 12 на 13 октября. На следующий день посетители увидели последствия тусовки: грязь, мусор, таблетки. Позднее появилось видео погрома в термах.