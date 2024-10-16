«С божьей помощью»: выживший в Охотском море рассказал, как ему удалось спастись

Выживший в Охотском море Пичугин: я пережил дрейф благодаря «божьей помощи»
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Пичугину, который выжил в Охотском море, грозит уголовное дело
Пичугину, который выжил в Охотском море, грозит уголовное дело Фото:

Выживший в Охотском море Михаил Пичугин пережил двухмесячный дрейф благодаря божьей помощи. Соответствующее заявление сделал сам Пичугин.

«С божьей помощью. Больше как?» — ответил Пичугин на вопрос о том, каким образом он пережил двухмесячный дрейф в Охотском море. Его слова передает газета «Известия» в своем telegram-канале. 

В Охотском море трое мужчин — Михаил и Сергей Пичугины, а также сын Сергея Илья — дрейфовали на катамаране «Байкат» два месяца. Двое из них, Сергей и Илья, погибли, а Михаила удалось спасти рыбаками с судна «Ангел». Родственники погибших обвинили спасателей в халатности, утверждая, что они недостаточно тщательно обследовали акваторию. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов отмечает, что лишний вес Михаила Пичугина помог ему выжить после двух месяцев в открытом море с минимумом еды, передает «Ридус». А самому Пичугину грозит семь лет тюрьмы

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Выживший в Охотском море Михаил Пичугин пережил двухмесячный дрейф благодаря божьей помощи. Соответствующее заявление сделал сам Пичугин. «С божьей помощью. Больше как?» — ответил Пичугин на вопрос о том, каким образом он пережил двухмесячный дрейф в Охотском море. Его слова передает газета «Известия» в своем telegram-канале.  В Охотском море трое мужчин — Михаил и Сергей Пичугины, а также сын Сергея Илья — дрейфовали на катамаране «Байкат» два месяца. Двое из них, Сергей и Илья, погибли, а Михаила удалось спасти рыбаками с судна «Ангел». Родственники погибших обвинили спасателей в халатности, утверждая, что они недостаточно тщательно обследовали акваторию. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов отмечает, что лишний вес Михаила Пичугина помог ему выжить после двух месяцев в открытом море с минимумом еды, передает «Ридус». А самому Пичугину грозит семь лет тюрьмы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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