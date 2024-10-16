«С божьей помощью»: выживший в Охотском море рассказал, как ему удалось спастись

Выживший в Охотском море Михаил Пичугин пережил двухмесячный дрейф благодаря божьей помощи. Соответствующее заявление сделал сам Пичугин.
«С божьей помощью. Больше как?» — ответил Пичугин на вопрос о том, каким образом он пережил двухмесячный дрейф в Охотском море. Его слова передает газета «Известия» в своем telegram-канале.
В Охотском море трое мужчин — Михаил и Сергей Пичугины, а также сын Сергея Илья — дрейфовали на катамаране «Байкат» два месяца. Двое из них, Сергей и Илья, погибли, а Михаила удалось спасти рыбаками с судна «Ангел». Родственники погибших обвинили спасателей в халатности, утверждая, что они недостаточно тщательно обследовали акваторию. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов отмечает, что лишний вес Михаила Пичугина помог ему выжить после двух месяцев в открытом море с минимумом еды, передает «Ридус». А самому Пичугину грозит семь лет тюрьмы.
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