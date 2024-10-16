В администрации Байдена объяснили, почему ядерная война с Россией неизбежна при эскалации

Ядерная война с Россией возможна при эскалации украинского конфликта. Если американские войска будут сбивать российские ракеты над Украиной, это может привести к прямому военному столкновению между Вашингтоном и Москвой с апокалиптическими последствиями. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников из администрации президента США Джо Байдена.
«Отправка американских войск на Украину для сбивания российских ракет может вызвать прямое военное столкновение между двумя ядерными державами, что грозит катастрофическими последствиями на фоне крупнейшей европейской войны с времен Второй мировой», — передает слова американских чиновников Politico. Там упомянули, что США оказывают Израилю поддержку в перехвате иранских ракет. Однако отметили, что в отличие от Ирана, не обладающего ядерным оружием, действия против России сопряжены с большим риском из-за ее ядерного арсенала.
Президент РФ Владимир Путин 25 сентября предложил изменить ядерную доктрину, чтобы считать агрессию неядерного государства с поддержкой ядерного как совместное нападение на Россию. Позже стало известно, что США могут прекратить поддержку Украины, если после потери территорий она будет хранить оружие НАТО. Это условие обсуждается в контексте мирного урегулирования конфликта, пишет The Washington Post, указывая на необходимость переговоров и сложность американской внешней политики.
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