Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал бедственное положение, в котором оказалась Украина. Однако медиасредства страны об этом умалчивают. Об этом он рассказал газете «Взгляд».
«В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине. А обстановка там тяжелейшая», — передает издание слова Кобахидзе.
Премьер-министр заявил, что изображения, размещенные на билбордах его партии «Грузинская мечта», показывают правдивые последствия конфликта на Украине». По его словам, украинская сторона потеряла 20 процентов своих территорий за время СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.