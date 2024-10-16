Премьер Грузии забил тревогу из-за бедственного положения Украины

«Взгляд»: премьер Грузии Кобахидзе описал бедственное положение Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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За время СВО Украина потеряла 20 процентов территорий
За время СВО Украина потеряла 20 процентов территорий Фото:

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал бедственное положение, в котором оказалась Украина. Однако медиасредства страны об этом умалчивают. Об этом он рассказал газете «Взгляд».

«В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине. А обстановка там тяжелейшая», — передает издание слова Кобахидзе. 

Премьер-министр заявил, что изображения, размещенные на билбордах его партии «Грузинская мечта», показывают правдивые последствия конфликта на Украине». По его словам, украинская сторона потеряла 20 процентов своих территорий за время СВО.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал бедственное положение, в котором оказалась Украина. Однако медиасредства страны об этом умалчивают. Об этом он рассказал газете «Взгляд». «В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине. А обстановка там тяжелейшая», — передает издание слова Кобахидзе.  Премьер-министр заявил, что изображения, размещенные на билбордах его партии «Грузинская мечта», показывают правдивые последствия конфликта на Украине». По его словам, украинская сторона потеряла 20 процентов своих территорий за время СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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