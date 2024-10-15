«Глаза дикие, красные»: знакомая рассказала об убийце младенца на Химмаше

Убийца малыша в Екатеринбурге был в ненормальном состоянии в момент преступления

16 октября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Предположительно, Кучин мог быть под действием наркотика в момент убийства Фото: ГУ МВД и СКР Свердловской области новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша Екатеринбуржец, задержанный по подозрению в убийстве своего внука-младенца, в момент совершения преступления был в ненормальном состоянии. Об этом URA.RU рассказала знакомая семьи, живущая по соседству. «В ту ночь он какой-то неадекватный был. Он под чем-то был. Я с его женой потом (бабушкой убитого младенца) разговаривала, она сказала, что он трезвый пришел. Но она говорит, глаза дикие были, красные», — рассказала женщина. Не исключено, он мужчина был под действием наркотиков, добавил источник агентства. По словам соседки, семья, где случилась трагедия, не выделялась особо среди остальных. Кучины со своими несовершеннолетними детьми, а также их дочь с мужем и ребенком жили тихо. Школьники выглядели опрятно, ходили на уроки, но все же замечания к семейству были. «Бывало, делала замечания, что курят [в подъезде], но они молча заходили в квартиру и все. Еще были у нас стычки из-за их детей, что они могли матом ругаться. Мои дети рассказывали, что такое бывало на детской площадке. Но такого, чтобы они бухали, орали — такого не было», — продолжила женщина. По версии следствия, 15 октября Дмитрий Кучин вернулся поздним вечером с работы домой и расправился со своим месячным внуком. Якобы, его взбесил плач младенца. Он схватил ребенка за ногу и несколько раз ударил головой об пол и дверные косяки. В момент убийства дома были другие члены семьи, которые пытались помешать преступлению. Потом Кучин убежал из дома прямо в окровавленных шортах и пытался спрятаться в ближайших магазинах и ателье. Его оттуда прогнали, пойман он был в заброшенном здании. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, задержанный по подозрению в убийстве своего внука-младенца, в момент совершения преступления был в ненормальном состоянии. Об этом URA.RU рассказала знакомая семьи, живущая по соседству. «В ту ночь он какой-то неадекватный был. Он под чем-то был. Я с его женой потом (бабушкой убитого младенца) разговаривала, она сказала, что он трезвый пришел. Но она говорит, глаза дикие были, красные», — рассказала женщина. Не исключено, он мужчина был под действием наркотиков, добавил источник агентства. По словам соседки, семья, где случилась трагедия, не выделялась особо среди остальных. Кучины со своими несовершеннолетними детьми, а также их дочь с мужем и ребенком жили тихо. Школьники выглядели опрятно, ходили на уроки, но все же замечания к семейству были. «Бывало, делала замечания, что курят [в подъезде], но они молча заходили в квартиру и все. Еще были у нас стычки из-за их детей, что они могли матом ругаться. Мои дети рассказывали, что такое бывало на детской площадке. Но такого, чтобы они бухали, орали — такого не было», — продолжила женщина. По версии следствия, 15 октября Дмитрий Кучин вернулся поздним вечером с работы домой и расправился со своим месячным внуком. Якобы, его взбесил плач младенца. Он схватил ребенка за ногу и несколько раз ударил головой об пол и дверные косяки. В момент убийства дома были другие члены семьи, которые пытались помешать преступлению. Потом Кучин убежал из дома прямо в окровавленных шортах и пытался спрятаться в ближайших магазинах и ателье. Его оттуда прогнали, пойман он был в заброшенном здании. Ему грозит пожизненное лишение свободы.