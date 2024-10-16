Свердловчане создали финансовую пирамиду и наворовали более 100 млн рублей

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Мошенники крали деньги через криптобиржи Фото:

Три уроженца Свердловской и Челябинской областей организовали финансовую пирамиду на криптобиржах, через которые за несколько лет обокрали 439 человек на 116,7 миллиона рублей. Уголовное дело обвиняемых вскоре направят в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Потерпевших убеждали в необходимости перечисления средств для торговли криптовалютой на биржах с использованием специального программного обеспечения — роботов, якобы обеспечивающих получение ежедневной прибыли и защищающих от убытков при торгах. Выплата вознаграждения потерпевшим осуществлялась за счет привлечения новых участников», — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело направят в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. Дополнительно двое участников группы объявлены в розыск, из-за чего их дело выделено в отдельное производство.

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Три уроженца Свердловской и Челябинской областей организовали финансовую пирамиду на криптобиржах, через которые за несколько лет обокрали 439 человек на 116,7 миллиона рублей. Уголовное дело обвиняемых вскоре направят в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Потерпевших убеждали в необходимости перечисления средств для торговли криптовалютой на биржах с использованием специального программного обеспечения — роботов, якобы обеспечивающих получение ежедневной прибыли и защищающих от убытков при торгах. Выплата вознаграждения потерпевшим осуществлялась за счет привлечения новых участников», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело направят в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. Дополнительно двое участников группы объявлены в розыск, из-за чего их дело выделено в отдельное производство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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