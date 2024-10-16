Свердловчане создали финансовую пирамиду и наворовали более 100 млн рублей

16 октября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Мошенники крали деньги через криптобиржи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три уроженца Свердловской и Челябинской областей организовали финансовую пирамиду на криптобиржах, через которые за несколько лет обокрали 439 человек на 116,7 миллиона рублей. Уголовное дело обвиняемых вскоре направят в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Потерпевших убеждали в необходимости перечисления средств для торговли криптовалютой на биржах с использованием специального программного обеспечения — роботов, якобы обеспечивающих получение ежедневной прибыли и защищающих от убытков при торгах. Выплата вознаграждения потерпевшим осуществлялась за счет привлечения новых участников», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело направят в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. Дополнительно двое участников группы объявлены в розыск, из-за чего их дело выделено в отдельное производство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три уроженца Свердловской и Челябинской областей организовали финансовую пирамиду на криптобиржах, через которые за несколько лет обокрали 439 человек на 116,7 миллиона рублей. Уголовное дело обвиняемых вскоре направят в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Потерпевших убеждали в необходимости перечисления средств для торговли криптовалютой на биржах с использованием специального программного обеспечения — роботов, якобы обеспечивающих получение ежедневной прибыли и защищающих от убытков при торгах. Выплата вознаграждения потерпевшим осуществлялась за счет привлечения новых участников», — пояснили в ведомстве. Уголовное дело направят в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. Дополнительно двое участников группы объявлены в розыск, из-за чего их дело выделено в отдельное производство.