Свердловчане создали финансовую пирамиду и наворовали более 100 млн рублей

Три уроженца Свердловской и Челябинской областей организовали финансовую пирамиду на криптобиржах, через которые за несколько лет обокрали 439 человек на 116,7 миллиона рублей. Уголовное дело обвиняемых вскоре направят в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Потерпевших убеждали в необходимости перечисления средств для торговли криптовалютой на биржах с использованием специального программного обеспечения — роботов, якобы обеспечивающих получение ежедневной прибыли и защищающих от убытков при торгах. Выплата вознаграждения потерпевшим осуществлялась за счет привлечения новых участников», — пояснили в ведомстве.
Уголовное дело направят в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. Дополнительно двое участников группы объявлены в розыск, из-за чего их дело выделено в отдельное производство.
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