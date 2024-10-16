Дед расколол голову месячного внука, который плакал в люльке: фото с места трагедии на Химмаше

Екатеринбуржец убил об стену новорожденного внука из-за громкого плача

16 октября 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Мужчина в момент убийства мог быть под наркотиком, сказали соседи Фото: соцсети новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша В Екатеринбурге 45-летний мужчина жестоко убил месячного младенца — своего внука, который взбесил его своим плачем. Преступника удалось поймать по горячим следам, он оказался рецидивистом. Агентство публикует фотографии с места трагедии, которая потрясла горожан. Расправа над новорожденным случилась в ночь на 16 октября. Дмитрий Кучин вернулся домой — по выражению близких — в ненормальном состоянии: «глаза красные, дикие». В квартире в люльке лежал его внук, который родился 9 сентября. Младенец плакал, чем вызвал гнев деда. Мужчина взял ребенка за ногу и несколько раз со всей силы ударил головой об стены и косяки дверей. Несчастный малыш умер от страшных травм, несовместимых с жизнью. В этот момент в квартире были его бабушка, мать и старшие брат с сестрой. По неподтвержденной информации, они испугались разъяренного деда и спрятались в другой комнате. Новорожденного ребенка некому было защитить. Известно, что ранее Кучин был шесть раз судим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 45-летний мужчина жестоко убил месячного младенца — своего внука, который взбесил его своим плачем. Преступника удалось поймать по горячим следам, он оказался рецидивистом. Агентство публикует фотографии с места трагедии, которая потрясла горожан. Расправа над новорожденным случилась в ночь на 16 октября. Дмитрий Кучин вернулся домой — по выражению близких — в ненормальном состоянии: «глаза красные, дикие». В квартире в люльке лежал его внук, который родился 9 сентября. Младенец плакал, чем вызвал гнев деда. Мужчина взял ребенка за ногу и несколько раз со всей силы ударил головой об стены и косяки дверей. Несчастный малыш умер от страшных травм, несовместимых с жизнью. В этот момент в квартире были его бабушка, мать и старшие брат с сестрой. По неподтвержденной информации, они испугались разъяренного деда и спрятались в другой комнате. Новорожденного ребенка некому было защитить. Известно, что ранее Кучин был шесть раз судим.