НАТО может прибегнуть к эскалации конфликта с Россией. Об этом заявила профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«НАТО придется пойти на эскалацию в совершенно безумной манере из-за того, что надвигающаяся победа России лишит альянс всякого авторитета», — написал Малинен в соцсети X. Он добавил, что победа России на Украине будет свидетельствовать о провале политики Запада. Также Малинен раскритиковал действия Финляндии, назвав их неразумными и угрожающими безопасности Европы.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Европу усиливать поддержку Киева, подчеркивая, что это может вынудить НАТО действовать более агрессивно. Она разделяет мнение, что победа РФ в конфликте подорвет авторитет альянса.
С 14 октября страны НАТО проводят ядерные учения «Стойкий полдень», в них участвуют 13 стран. Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что НАТО отрабатывает сценарии противодействия России, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие учения способствуют эскалации конфликта с Украиной. При этом депутат Бундестага Сара Вагенкнехт предупредила, что активное участие альянса в конфликте может привести к ядерной эскалации, передает «Ридус».
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