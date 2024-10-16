В Финляндии сообщили, что НАТО пойдет на эскалацию с Россией

Аналитик Малинин: НАТО собирается обострить конфликт с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Победа России на Украине может лишить НАТО авторитета, заявил Малинен
Победа России на Украине может лишить НАТО авторитета, заявил Малинен Фото:

НАТО может прибегнуть к эскалации конфликта с Россией. Об этом заявила профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«НАТО придется пойти на эскалацию в совершенно безумной манере из-за того, что надвигающаяся победа России лишит альянс всякого авторитета», — написал Малинен в соцсети X. Он добавил, что победа России на Украине будет свидетельствовать о провале политики Запада. Также Малинен раскритиковал действия Финляндии, назвав их неразумными и угрожающими безопасности Европы.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Европу усиливать поддержку Киева, подчеркивая, что это может вынудить НАТО действовать более агрессивно. Она разделяет мнение, что победа РФ в конфликте подорвет авторитет альянса. 

С 14 октября страны НАТО проводят ядерные учения «Стойкий полдень», в них участвуют 13 стран. Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что НАТО отрабатывает сценарии противодействия России, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие учения способствуют эскалации конфликта с Украиной. При этом депутат Бундестага Сара Вагенкнехт предупредила, что активное участие альянса в конфликте может привести к ядерной эскалации, передает «Ридус».

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НАТО может прибегнуть к эскалации конфликта с Россией. Об этом заявила профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. «НАТО придется пойти на эскалацию в совершенно безумной манере из-за того, что надвигающаяся победа России лишит альянс всякого авторитета», — написал Малинен в соцсети X. Он добавил, что победа России на Украине будет свидетельствовать о провале политики Запада. Также Малинен раскритиковал действия Финляндии, назвав их неразумными и угрожающими безопасности Европы. Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Европу усиливать поддержку Киева, подчеркивая, что это может вынудить НАТО действовать более агрессивно. Она разделяет мнение, что победа РФ в конфликте подорвет авторитет альянса.  С 14 октября страны НАТО проводят ядерные учения «Стойкий полдень», в них участвуют 13 стран. Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что НАТО отрабатывает сценарии противодействия России, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие учения способствуют эскалации конфликта с Украиной. При этом депутат Бундестага Сара Вагенкнехт предупредила, что активное участие альянса в конфликте может привести к ядерной эскалации, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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