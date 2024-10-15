«Он был тихим»: знакомая рассказала об убийце грудничка в Екатеринбурге

На розыск подозреваемого брошены все силы полиции
новость из сюжетаВ Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша
Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, подозреваемый в убийстве полуторамесячного грудничка, был тихим и спокойным человеком. Так URA.RU его описала соседка.
«Он всегда был спокойным, никогда не дебоширил. Я ему редко замечания делала, они по незначительным поводам были», — сказала собеседница агентства.
Убийство произошло ночью 16 октября на Инженерной. По предварительным данным, Кучин пришел пьяный с ночной смены и стал избивать полуторамесячного младенца — своего внука. Это якобы произошло на глазах у бабушки и ее малолетних детей.
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