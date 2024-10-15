«Он был тихим»: знакомая рассказала об убийце грудничка в Екатеринбурге

Убийцу младенца в Екатеринбурге назвали тихим и добрым человеком

16 октября 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

На розыск подозреваемого брошены все силы полиции Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, подозреваемый в убийстве полуторамесячного грудничка, был тихим и спокойным человеком. Так URA.RU его описала соседка. «Он всегда был спокойным, никогда не дебоширил. Я ему редко замечания делала, они по незначительным поводам были», — сказала собеседница агентства. Убийство произошло ночью 16 октября на Инженерной. По предварительным данным, Кучин пришел пьяный с ночной смены и стал избивать полуторамесячного младенца — своего внука. Это якобы произошло на глазах у бабушки и ее малолетних детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, подозреваемый в убийстве полуторамесячного грудничка, был тихим и спокойным человеком. Так URA.RU его описала соседка. «Он всегда был спокойным, никогда не дебоширил. Я ему редко замечания делала, они по незначительным поводам были», — сказала собеседница агентства. Убийство произошло ночью 16 октября на Инженерной. По предварительным данным, Кучин пришел пьяный с ночной смены и стал избивать полуторамесячного младенца — своего внука. Это якобы произошло на глазах у бабушки и ее малолетних детей.