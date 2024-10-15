15 октября 2024

«Он был тихим»: знакомая рассказала об убийце грудничка в Екатеринбурге

Убийцу младенца в Екатеринбурге назвали тихим и добрым человеком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, полицейские, телефон, розыск, силовики, чп, патрулирование, ориентировка
На розыск подозреваемого брошены все силы полиции Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, подозреваемый в убийстве полуторамесячного грудничка, был тихим и спокойным человеком. Так URA.RU его описала соседка.

«Он всегда был спокойным, никогда не дебоширил. Я ему редко замечания делала, они по незначительным поводам были», — сказала собеседница агентства.

Убийство произошло ночью 16 октября на Инженерной. По предварительным данным, Кучин пришел пьяный с ночной смены и стал избивать полуторамесячного младенца — своего внука. Это якобы произошло на глазах у бабушки и ее малолетних детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец Дмитрий Кучин, подозреваемый в убийстве полуторамесячного грудничка, был тихим и спокойным человеком. Так URA.RU его описала соседка. «Он всегда был спокойным, никогда не дебоширил. Я ему редко замечания делала, они по незначительным поводам были», — сказала собеседница агентства. Убийство произошло ночью 16 октября на Инженерной. По предварительным данным, Кучин пришел пьяный с ночной смены и стал избивать полуторамесячного младенца — своего внука. Это якобы произошло на глазах у бабушки и ее малолетних детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...