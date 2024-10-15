Убийце младенца в Екатеринбурге грозит пожизненное заключение

16 октября 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша Екатеринбуржцу Дмитрию Кучину, который жестоко убил своего полуторамесячного внука, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Следователи СКР уже завели уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — следует из сообщения. Убийство произошло ночью 16 октября. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин — дедушка малыша. По одной из версий, его взбесил громкий плач ребенка, после чего Кучин взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. Мужчину уже задержали. Следователи СКР осмотрели место ЧП, все обстоятельства трагедии выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцу Дмитрию Кучину, который жестоко убил своего полуторамесячного внука, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Следователи СКР уже завели уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — следует из сообщения. Убийство произошло ночью 16 октября. Подозреваемым стал 45-летний Дмитрий Кучин — дедушка малыша. По одной из версий, его взбесил громкий плач ребенка, после чего Кучин взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. Мужчину уже задержали. Следователи СКР осмотрели место ЧП, все обстоятельства трагедии выясняются.