В Екатеринбурге вечером 16 октября на Базовом переулке байкер на полной скорости врезался в иномарку. От удара мотоциклист отлетел на несколько метров, а машину отбросило на встречку. Всего в аварии пострадали два человека, рассказал URA.RU читатель.
«На Базовом перед „Леруа Мерлен“ мотоциклист влетел в Toyota Corolla, которая выезжала с развилки. Удар был настолько сильный, что пилот завис в воздухе и отлетел примерно на семь метров. Следом автомобиль выехал на встречку и столкнулся с Lada Granta», — сказал собеседник, отметив, что байкер в сознании лежит у бордюра. Вторым пострадавшим оказался водитель иномарки.
По словам очевидца, на место оперативно приехали инспекторы, которые огородили место аварии, из-за чего движение встало на всем Базовом переулке. «Части машины и байка разбросало по полосе движения», — отметил он.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
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В Екатеринбурге вечером 16 октября на Базовом переулке байкер на полной скорости врезался в иномарку. От удара мотоциклист отлетел на несколько метров, а машину отбросило на встречку. Всего в аварии пострадали два человека, рассказал URA.RU читатель. «На Базовом перед „Леруа Мерлен“ мотоциклист влетел в Toyota Corolla, которая выезжала с развилки. Удар был настолько сильный, что пилот завис в воздухе и отлетел примерно на семь метров. Следом автомобиль выехал на встречку и столкнулся с Lada Granta», — сказал собеседник, отметив, что байкер в сознании лежит у бордюра. Вторым пострадавшим оказался водитель иномарки. По словам очевидца, на место оперативно приехали инспекторы, которые огородили место аварии, из-за чего движение встало на всем Базовом переулке. «Части машины и байка разбросало по полосе движения», — отметил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.