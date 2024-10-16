В Екатеринбурге байкер на скорости снес иномарку и отлетел на несколько метров. Фото, видео

16 октября 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

В аварию попали две машины и мотоцикл (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Екатеринбурге вечером 16 октября на Базовом переулке байкер на полной скорости врезался в иномарку. От удара мотоциклист отлетел на несколько метров, а машину отбросило на встречку. Всего в аварии пострадали два человека, рассказал URA.RU читатель. «На Базовом перед „Леруа Мерлен“ мотоциклист влетел в Toyota Corolla, которая выезжала с развилки. Удар был настолько сильный, что пилот завис в воздухе и отлетел примерно на семь метров. Следом автомобиль выехал на встречку и столкнулся с Lada Granta», — сказал собеседник, отметив, что байкер в сознании лежит у бордюра. Вторым пострадавшим оказался водитель иномарки. По словам очевидца, на место оперативно приехали инспекторы, которые огородили место аварии, из-за чего движение встало на всем Базовом переулке. «Части машины и байка разбросало по полосе движения», — отметил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 16 октября на Базовом переулке байкер на полной скорости врезался в иномарку. От удара мотоциклист отлетел на несколько метров, а машину отбросило на встречку. Всего в аварии пострадали два человека, рассказал URA.RU читатель. «На Базовом перед „Леруа Мерлен“ мотоциклист влетел в Toyota Corolla, которая выезжала с развилки. Удар был настолько сильный, что пилот завис в воздухе и отлетел примерно на семь метров. Следом автомобиль выехал на встречку и столкнулся с Lada Granta», — сказал собеседник, отметив, что байкер в сознании лежит у бордюра. Вторым пострадавшим оказался водитель иномарки. По словам очевидца, на место оперативно приехали инспекторы, которые огородили место аварии, из-за чего движение встало на всем Базовом переулке. «Части машины и байка разбросало по полосе движения», — отметил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.