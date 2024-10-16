Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, появилась на показе бренда нижнего белья Victoria's Secret после восьмилетнего перерыва. До этого последнее шоу бренда проходило шесть лет назад, в 2018 год. Подборку кадров, сделанных во время дефиле, Шейк опубликовала на своей странице в соцсети.
«Вернулась к Victoria's Secret 2024. Спасибо за такую большую любовь», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В посте манекенщица также отметила стилиста, парикмахера и визажиста, которые работали с ней во время фэшн-шоу.
На модном показе Ирина Шейк прошлась по подиуму в черном полупрозрачном боди и накидке с шлейфом, усыпанной звездами. Модель дополнила свой образ массивными серьгами и блестящими босоножками на высоких каблуках. Волосы Шейк были распущены, а макияж был без ярких акцентов.
В программе Entertainment Tonigh, снятой в гримерке во время подготовки к показу, Ирина Шейк напомнила, что она была на пятом месяце беременности, когда последний раз участвовала в шоу Victoria's Secret. Также манекенщица заявила о своем возвращении в ряды «ангелов» бренда.
Осенью 2024 года Ирина Шейк активно участвует в показах мод. В Нью-Йорке она вышла на подиум в прозрачном наряде от бренда Tory Burch. В Лондоне представила откровенное боди из меха. На дефиле Dolce & Gabbana модель появилась в наряде певицы Мадонны из 90-х. После, уже в октябре, поучаствовала в Парижской недели моды.
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