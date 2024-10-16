16 октября 2024

Челябинская модель Шейк спустя восемь лет вернулась в ряды «ангелов» Victorias Secret. Фото

Челябинская модель Ирина Шейк поучаствовала в новом шоу Victorias Secret
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз на подиум для Victoria's Secret Шейк выходила беременная
Последний раз на подиум для Victoria's Secret Шейк выходила беременная Фото:

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, появилась на показе бренда нижнего белья Victoria's Secret после восьмилетнего перерыва. До этого последнее шоу бренда проходило шесть лет назад, в 2018 год. Подборку кадров, сделанных во время дефиле, Шейк опубликовала на своей странице в соцсети.

«Вернулась к Victoria's Secret 2024. Спасибо за такую большую любовь», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В посте манекенщица также отметила стилиста, парикмахера и визажиста, которые работали с ней во время фэшн-шоу.

На модном показе Ирина Шейк прошлась по подиуму в черном полупрозрачном боди и накидке с шлейфом, усыпанной звездами. Модель дополнила свой образ массивными серьгами и блестящими босоножками на высоких каблуках. Волосы Шейк были распущены, а макияж был без ярких акцентов.

В программе Entertainment Tonigh, снятой в гримерке во время подготовки к показу, Ирина Шейк напомнила, что она была на пятом месяце беременности, когда последний раз участвовала в шоу Victoria's Secret. Также манекенщица заявила о своем возвращении в ряды «ангелов» бренда.

Осенью 2024 года Ирина Шейк активно участвует в показах мод. В Нью-Йорке она вышла на подиум в прозрачном наряде от бренда Tory Burch. В Лондоне представила откровенное боди из меха. На дефиле Dolce & Gabbana модель появилась в наряде певицы Мадонны из 90-х. После, уже в октябре, поучаствовала в Парижской недели моды.

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Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, появилась на показе бренда нижнего белья Victoria's Secret после восьмилетнего перерыва. До этого последнее шоу бренда проходило шесть лет назад, в 2018 год. Подборку кадров, сделанных во время дефиле, Шейк опубликовала на своей странице в соцсети. «Вернулась к Victoria's Secret 2024. Спасибо за такую большую любовь», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В посте манекенщица также отметила стилиста, парикмахера и визажиста, которые работали с ней во время фэшн-шоу. На модном показе Ирина Шейк прошлась по подиуму в черном полупрозрачном боди и накидке с шлейфом, усыпанной звездами. Модель дополнила свой образ массивными серьгами и блестящими босоножками на высоких каблуках. Волосы Шейк были распущены, а макияж был без ярких акцентов. В программе Entertainment Tonigh, снятой в гримерке во время подготовки к показу, Ирина Шейк напомнила, что она была на пятом месяце беременности, когда последний раз участвовала в шоу Victoria's Secret. Также манекенщица заявила о своем возвращении в ряды «ангелов» бренда. Осенью 2024 года Ирина Шейк активно участвует в показах мод. В Нью-Йорке она вышла на подиум в прозрачном наряде от бренда Tory Burch. В Лондоне представила откровенное боди из меха. На дефиле Dolce & Gabbana модель появилась в наряде певицы Мадонны из 90-х. После, уже в октябре, поучаствовала в Парижской недели моды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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