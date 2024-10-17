Боррель заявил, что Израиль атаковал систему ООН

Власти Израиля атакуют систему ООН «по всем фронтам». Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.
«ООН атакована по всем фронтам правительством Израиля», — передает слова Борреля ТАСС. Он добавил, что правительство Израиля считает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша антисемитом, а Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — террористической организацией, что свидетельствует о широкой атаке на ООН.
Израиль 2 октября признал Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Глава МИД Израиля Исраэль Кац отметил, что тот, кто не осуждает нападение Ирана на Израиль, не заслуживает посещения страны. Также известно, что израильский танк обстрелял опорный пункт Миссии ООН на юге Ливана, передает RT.
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