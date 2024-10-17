В свердловском городе нашли отрезанную ступню, силовики оцепили территорию

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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
Жуткую находку обнаружили на улице Мира (архивное фото) Фото:

В Тавде (Свердловская область) на улице Мира нашли отрезанную ступню. Силовики оцепили территорию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, находкой, скорее всего, оказалась медвежья лапа. Ее нашли возле мусорных баков.

URA.RU запросило комментарий у СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Тавде (Свердловская область) на улице Мира нашли отрезанную ступню. Силовики оцепили территорию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его данным, находкой, скорее всего, оказалась медвежья лапа. Ее нашли возле мусорных баков. URA.RU запросило комментарий у СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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