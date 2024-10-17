В свердловском городе нашли отрезанную ступню, силовики оцепили территорию

Жуткую находку обнаружили на улице Мира (архивное фото)
В Тавде (Свердловская область) на улице Мира нашли отрезанную ступню. Силовики оцепили территорию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
По его данным, находкой, скорее всего, оказалась медвежья лапа. Ее нашли возле мусорных баков.
URA.RU запросило комментарий у СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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