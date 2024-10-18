Mash: у «российского Шерлока Холмса» возможно поражение сосудов головного мозга

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Василий Ливанов решил продолжить лечение дома
Василий Ливанов решил продолжить лечение дома Фото:

Состояние актера Василия Ливанова значительно ухудшилось, что привело к его экстренной госпитализации. Врачи московской больницы предполагают, что у «российского Шерлока Холмса» поражение сосудов головного мозга и риск повторного инсульта.

«Состояние актера Василия Ливанова резко ухудшилось — ему вызвали скорую помощь. Врачи предположили поражение сосудов головного мозга и высокий риск повторного инсульта», — пишет telegram-канал Mash.

Накануне состояние здоровья 89-летнего актера резко ухудшилось: упало артериального давления до опасно низких уровней. Медики смогли стабилизировать его состояние и настоятельно рекомендовали госпитализацию в связи с высоким риском повторного инсульта, обусловленного поражением сосудов головного мозга и подтвержденным онкологическим заболеванием. Однако Ливанов принял решение отказаться от предложения о госпитализации, предпочтя продолжить лечение в домашних условиях.

В конце сентября актера Василия Ливанова срочно доставили в отделение нейрореанимации с подозрением на инсульте. В результате проведенного обследования у Ливанова были обнаружены признаки скопления жидкости в головном мозге и недостаточного обеспечения его кислородом. Актеру провели успешную операцию.

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Состояние актера Василия Ливанова значительно ухудшилось, что привело к его экстренной госпитализации. Врачи московской больницы предполагают, что у «российского Шерлока Холмса» поражение сосудов головного мозга и риск повторного инсульта. «Состояние актера Василия Ливанова резко ухудшилось — ему вызвали скорую помощь. Врачи предположили поражение сосудов головного мозга и высокий риск повторного инсульта», — пишет telegram-канал Mash. Накануне состояние здоровья 89-летнего актера резко ухудшилось: упало артериального давления до опасно низких уровней. Медики смогли стабилизировать его состояние и настоятельно рекомендовали госпитализацию в связи с высоким риском повторного инсульта, обусловленного поражением сосудов головного мозга и подтвержденным онкологическим заболеванием. Однако Ливанов принял решение отказаться от предложения о госпитализации, предпочтя продолжить лечение в домашних условиях. В конце сентября актера Василия Ливанова срочно доставили в отделение нейрореанимации с подозрением на инсульте. В результате проведенного обследования у Ливанова были обнаружены признаки скопления жидкости в головном мозге и недостаточного обеспечения его кислородом. Актеру провели успешную операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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